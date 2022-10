Les Argonauts gardent leur avance sur les Alouettes

Avec une victoire de 23 à 20 sur les Lions de la Colombie-Britannique, samedi au BMO Field, les Argonauts de Toronto ont repris deux gains d’avance sur les Alouettes de Montréal au sommet de l’Association de l’Est de la Ligue canadienne de football (LCF).

Les «Argos» (9-6) ont disputé une rencontre de plus que les Moineaux (7-7), ce qui vient jouer dans la balance. Les deux clubs s’affronteront d’ailleurs deux fois, plus tard au mois d’octobre.

Dans la rencontre du jour, le quart-arrière McLeod Bethel-Thompson a été fumant. Toronto a misé sur une stratégie aérienne et le vétéran américain a réussi 27 de ses 40 relais pour des gains de 352 verges.

Sa première et seule passe de touché a été décochée en fin de rencontre, avec un peu plus de trois minutes à faire, et a été suffisante aux Argonauts pour l’emporter. Tommy Nield a inscrit le majeur sur 37 verges, lui qui était visé pour la première fois par Bethel-Thompson.

Chez les Lions, l’ancien quart des Alouettes Vernon Adams fils a rejoint deux fois ses receveurs dans la zone payante. Alexander Hollins et Keon Hatcher ont été ses cibles.

Dans l’Ouest, les Lions (10-5) sont en chaude lutte avec les Stampeders de Calgary (10-5) pour le deuxième rang. Les Blue Bombers de Winnipeg, qui affrontaient les Elks d’Edmonton samedi soir, sont toujours au sommet de l’association.