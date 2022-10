Le duo Haaland-Foden encore magique

Sans surprise, Manchester City a écrasé Southampton (4-0) et encore vu son duo magique Haaland-Foden être décisif, samedi lors de la 10e journée du championnat d'Angleterre.

Chelsea a confirmé son regain de forme en battant facilement Wolverhampton (3-0), alors que Tottenham s'est rassuré avec une victoire à Brighton (1-0).

Si tous les observateurs guettent chaque foulée de l'avant-centre norvégien Erling Haaland, Phil Foden a de nouveau été le détonateur des Citizens.

Dans une rencontre à sens unique, le lutin anglais a rapidement levé l'once de suspense en donnant une passe décisive à Joao Cancelo (20e, 1-0), puis en concluant la neuvième passe décisive de la saison de Kevin De Bruyne (32e, 2-0). Il avait déjà marqué un triplé contre Manchester United (6-3) dimanche dernier.

Erling Haaland - dont certains commentateurs ne mentionnent plus le nom au moment de décrire les actions, mais disent simplement «il» - a de nouveau fait évoluer ses statistiques en seconde période, en marquant son 20e but, toutes compétitions confondues, en seulement deux mois (65e, 4-0).

Riyad Mahrez avait déjà alourdi le score au retour des vestiaires (49e).

Cette large victoire permet au prolifique champion d'Angleterre (33 buts en 9 matchs) de reprendre provisoirement la première place (23 points) en attendant le choc entre Arsenal (21 points) et Liverpool (10e avec 10 points), dimanche.

Première référence pour Tottenham

Troisièmes au classement (20 points), avec City et Arsenal à portée de tir, les Spurs réalisent un début de saison satisfaisant sur le plan des résultats, beaucoup moins sur celui de la manière.

La victoire obtenue à Brighton diffère toutefois des précédentes puisque c'est la première contre une formation classée dans les cinq premiers, et qui restait sur un bon résultat à Liverpool (3-3).

Cette victoire a en outre été obtenue après un changement tactique notable, le passage du 3-4-2-1 à un 3-5-2, avec le sacrifice d'un joueur offensif. Certains se souviendront qu'après un début de saison raté, Antonio Conte avait mené Chelsea au titre en 2017 après un changement tactique de même nature, exactement à la même période de la saison.

Mais Tottenham a encore beaucoup à prouver en termes de proposition de jeu pour donner un tel espoir à ses supporters.

Avec les seuls Kane et Son en attaque, la formation de l'entraîneur italien n'a rien proposé de plus que depuis le début de la saison, et a encore dû compter sur son grand classique pour faire la différence: centre de Son, tête de Kane, but (22e, 0-1).

Chelsea monte en régime

Un mois après avoir remplacé Thomas Tuchel, Graham Potter trouve ses repères, avec la troisième victoire de suite, contre le relégable Wolverhampton.

Intensité, circulation rapide, imagination offensive: les Blues ont étouffé les Wolves, comme ils avaient étouffé l'AC Milan (3-0) mercredi en Ligue des champions.

Le but marqué par Kai Havertz d'une tête lobée sur un centre de Mason Mount n'est intervenu que dans le temps additionnel de la première période (45+3), mais les opportunités avaient auparavant été très nombreuses.

Wolverhampton a rapidement perdu espoir en seconde période, après un une-deux entre Pulisic et Mount, conclu par l'attaquant américain (54e, 2-0). Les joueurs de Graham Potter ont ensuite géré sans difficulté, et ont même soigné leur différence de buts en fin de match grâce à Armando Broja (89e, 3-0).

Malgré un début de saison mouvementé, Chelsea conforte sa quatrième position (16 points).

À noter également la nouvelle large victoire de Newcastle contre Brentford (5-1), qui permet aux Magpies de monter provisoirement à la cinquième place.