Kyle Okposo devient le 20e capitaine de l'histoire des Sabres

Les Sabres de Buffalo ont choisi leur capitaine pour la saison 2022-2023: l’attaquant Kyle Okposo.

L’organisation de l’État de New York en a fait l’annonce dans un communiqué publié samedi. Le défenseur suédois Rasmus Dahlin et l’ailier letton Zemgus Girgensons porteront quant à eux le «A» sur leur chandail.

Depuis qu’il a paraphé un pacte costaud de sept ans et 42 millions $ en 2016, Okposo a connu des hauts et des bas avec les Sabres. Il n’a jamais inscrit plus de 45 points en une campagne et a souvent visité la passerelle. Cela ne l’a toutefois pas empêché d’être un excellent vétéran dans le vestiaire de la formation de Buffalo.

«Il serait impossible d’expliquer à quel point Kyle a été important pour ce groupe, a louangé le directeur général Kevyn Adams. Il est patient, il ne cesse jamais d’apprendre, il a une tête sur les épaules et, avant tout, il est fier d’être un membre des Sabres de Buffalo.

«Dans les situations difficiles, Kyle sait quand prendre la parole et quand il le fait, l’équipe boit ses paroles. Kyle et sa famille ont fait de Buffalo leur maison et veulent voir notre organisation connaître du succès, autant sur la glace qu’à l’extérieur.»

Ancien choix de premier tour, septième au total, en 2006, Okposo a passé neuf saisons dans le giron des Islanders de New York avant d’atteindre l’autonomie complète. Il est habité par le «sens du devoir» depuis et est heureux de devenir le 20e capitaine de l’histoire des Sabres, même s’il pourrait devenir libre comme l’air à la fin de la saison.

«Je veux juste être sûr de laisser quelque chose de tangible quand je partirai, a-t-il philosophé. Je veux que les gars aient les outils pour connaître du succès hors de la patinoire et qu’ils traitent les gens de la bonne façon, pour que le KeyBank Center devienne un lieu de travail incroyable pour n’importe qui. C’est mon objectif.»

La saison dernière, Okposo, Dahlin et Girgensons faisaient office de capitaines adjoints.