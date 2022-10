Des postes à gagner chez le Rouge et Noir

Comme les Alouettes de Montréal plus tôt cette saison, le Rouge et Noir d’Ottawa a procédé à un changement d’entraîneur en 2022. Le nouvel homme au gouvernail, Bob Dyce, et ses joueurs devront prouver qu’ils ont leur place avec l’équipe pour la prochaine saison.

La formation de la capitale canadienne a encore des chances de se rendre au calendrier éliminatoire même si sa fiche de 3-11 n’est pas très reluisante. Ce dossier a d’ailleurs causé la perte de l’instructeur-chef Paul LaPolice, qui a été renvoyé au lendemain de la défaite du 30 septembre, face aux Lions de la Colombie-Britannique.

«Ils ont fait un changement au niveau de leur entraîneur-chef et c’est sûr qu’il y a beaucoup de monde qui joue pour leur job, pour des opportunités en 2023, que ce soit des entraîneurs ou des joueurs», a estimé vendredi le pilote intérimaire des Alouettes, Danny Maciocia.

L’homme de football s’attend à ce que le Rouge et Noir fournisse un maximum d’efforts dans son match de lundi contre les Moineaux, et que ses hommes devront répondre avec autant d’intensité. Montréal pourrait décrocher un billet pour les éliminatoires avec un gain.

«C’est un match, pour nous, qui a une certaine signification. Pour eux, ç’a une certaine importance mathématique parce qu’ils peuvent encore espérer se qualifier pour les séries éliminatoires», a rappelé Maciocia.

Une bonne réputation

Bob Dyce n’est pas inconnu au bataillon. Le Manitobain de 56 ans a occupé divers rôles dans la Ligue canadienne de football depuis 2003. Il a porté la casquette des Blue Bombers de Winnipeg, des Roughriders de la Saskatchewan et du Rouge et Noir, mais presque jamais comme entraîneur-chef.

Maciocia sait que son homologue a beaucoup de talent pour motiver ses troupiers... et qu’il aime bien mettre des bâtons dans les roues des «Als».

«Je le connais parce qu’il a une réputation dans la Ligue canadienne d’excellent entraîneur des unités spéciales. Quelqu’un m’a partagé ça: il a déjà été entraîneur-chef par intérim il y a plusieurs années, et il a une fiche de 2-0 contre les Alouettes. J’espère qu’on va mettre fin à cette séquence lundi», a-t-il souri.

En 2015, après le départ pitoyable des Roughriders sous Corey Chamblin (0-9), Dyce avait pris le relais. Il avait mené ses hommes à trois victoires dans les neuf rencontres restantes. Deux de celles-ci ont effectivement eu lieu contre Montréal, dont la dernière de l’année, qui a requis une prolongation.