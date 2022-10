Circuit LIV : Lopez-Chacarra fin seul après deux rondes

Tout porte à croire que l’Espagnol Eugenio Lopez-Chacarra remportera le tournoi de Bangkok du circuit LIV, lui qui s’est confortablement installé en tête, samedi matin, après avoir remis une deuxième carte de 63 (-9).

L’athlète de 22 ans a réussi une impressionnante ronde sans faute ponctuée de sept oiselets et un aigle. Il affiche ainsi un cumulatif de 128 (-16) après 36 trous. Ce pointage lui confère une avance de cinq frappes sur ses plus proches poursuivants, soit un quatuor formé de Richard Bland, Sihwan Kim, Harold Varner III et Patrick Reed.

Sur le plan collectif, les Fireballs, dont fait partie Lopez-Chacarra, trônent au sommet du classement avec un pointage de -34. Le meneur individuel de la compétition peut, entre autres, compter sur l’apport de ses coéquipiers Carlos Ortiz et Abraham Ancer, chacun avec un cumulatif de 137 (-7) après deux rondes. Les Niblicks sont leurs plus proches poursuivants, sept coups derrière.

Le tournoi de Bangkok prendra fin dimanche.