Canadiens: quel plan pour Slafkovsky?

Autrefois, pour annoncer à une recrue qu’il avait réussi à se tailler une place avec l’équipe, son entraîneur-chef ou son directeur général lui indiquait qu’il pouvait se trouver un logement ou une maison en ville. Sauf qu’avec les années, on s’est rendu compte qu’un athlète de 18 ans a beau savoir quoi faire avec un bâton et une rondelle, ça ne veut pas dire qu’il est aussi à l’aise avec un presto et un bain-marie.

Il y a quelques années, pour amortir l’atterrissage dans la vie adulte de Mitch Marner et d’Auston Matthews, Patrick Marleau avait proposé à l’organisation des Maple Leafs de les héberger chez lui.

À Montréal, la mère de Victor Mete avait choisi d’emménager avec lui pour éviter qu’il ne se retrouve seul dans la grande ville.

Les pour et les contre

En principe, que ce soit à Montréal ou à Laval, Juraj Slafkovsky devrait passer la saison en Amérique du Nord. Kent Hughes admet avoir pesé, dans ses bureaux, les pour et les contre des options possibles pour encadrer le Slovaque.

«Au départ, on s’est dit qu’on le mettrait dans une famille de pension. Mais Juraj, ça fait quatre ans qu’il est parti de chez lui. Je ne suis pas certain que ça fonctionnerait», a indiqué le directeur général du Canadien.

«J’ai des enfants de 22, 20 et 18 ans. Je sais que quand ils reviennent chez nous l’été, ils n’aiment pas être limités dans ce qu’ils peuvent faire. Spécialement le plus jeune. On doit souvent lui rappeler qu’il n’a que 18 ans et qu’il doit se plier aux règlements de la maison.»

Lors de l’ouverture du camp d’entraînement, Mike Matheson a affirmé qu’il serait prêt à jouer le rôle de grand frère auprès des jeunes de l’équipe. Curieusement, lorsque Le Journal s’est entretenu avec Hughes, le défenseur venait tout juste de lui demander ce qu’il comptait faire avec Slafkovsky.

Hughes n’a pas voulu mentionner si l’athlète originaire de Pointe-Claire s’était porté volontaire pour l’accueillir chez lui. Mais Hughes connaît bien la famille Matheson puisqu’il a longtemps été son agent.

On est donc allé directement à la source.

«J’aimerais bien ça, mais je suis dans un condo avec mon fils de 16 mois. Je ne pense pas que je serais le meilleur candidat, a répondu le défenseur lorsque questionné par Le Journal. Si j’ai posé la question à Kent, c’est que j’ai pensé que ce serait une bonne idée de trouver quelqu’un pour lui.

«J’ignore si c’est quelque chose qui l’intéresse, mais je pense que c’est important pour un gars de 18 ans, a poursuivi Matheson. Il y aura des soirs où il sera seul et où il ne sera pas heureux de la façon dont il joue. C’est toujours important d’avoir quelqu’un pour te soutenir.»

Laval ou Montréal

La solution pourrait différer dépendamment si Slafkovsky amorce la saison avec le Rocket ou le Canadien.

«À Laval, il y a beaucoup de jeunes. S’il est envoyé là-bas, peut-être vivra-t-il avec un autre jeune. Si c’est à Montréal, ce sera assurément autre chose.»