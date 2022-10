Une journée à l’eau pour Lance Stroll

La pluie a compliqué la tâche de nombreux pilotes, incluant Lance Stroll, durant les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 du Japon, vendredi.

Le Québécois a d’ailleurs éprouvé des problèmes lors de la seconde séance, marquée par des averses bien senties, terminant au 18e rang avec un tour rapide de 1 min 46,776 s, beaucoup plus lent que les deux meneurs, George Russell (1:41,935) et Lewis Hamilton (1:42,170), de Mercedes. Le porte-couleurs de l’écurie Aston Martin a mieux fait en matinée, en vertu d’un chrono de 1:44,570 bon pour la 14e place. Fernando Alonso (Alpine) a été le plus convaincant avec un passage de 1:42,248, tout juste mieux que les deux conducteurs de Ferrari, Carlos Sainz fils (1:42,563) et Charles Leclerc (1:42,634).

Le coéquipier de Stroll, le vétéran Sebastian Vettel a également eu des ennuis. Il a fini 20e et dernier des premiers essais en 1:48,090 et a pris le 15e échelon au retour, avec un temps de 1:45,261.

Les qualifications suivront les troisièmes essais, samedi, tandis que la course se déroulera le lendemain sur le circuit de Suzuka.