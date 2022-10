Un seul élan mène les Guardians à bon port

Le circuit de deux points de Jose Ramirez en fin de sixième manche, vendredi à Cleveland, a suffi aux Guardians pour arracher une victoire de 2 à 1 aux Rays de Tampa Bay dans le match initial de la série de premier tour du baseball majeur.

La formation de l’Ohio pourrait accéder à la ronde suivante avec un gain samedi ou dimanche. Les vainqueurs de la confrontation au meilleur de trois rencontres affronteront les Yankees de New York à l’étape suivante.

Avec un retard de 1 à 0, Ramirez a expédié un tir du partant Shane McClanahan (0-1) par-dessus la clôture de l’allée de droite. Le joueur de troisième but a d’ailleurs connu une bonne journée au bâton avec deux frappes en lieu sûr. Cependant, son coéquipier Shane Bieber (1-0) a été encore plus étincelant. En sept manches et deux tiers, l’artilleur a concédé un point et réussi huit retraits sur des prises. Son seul faux pas fut la longue balle de Jose Siri en début de sixième.

Pour sa part, le releveur Emmanuel Clase a obtenu les quatre derniers retraits pour signer le sauvetage.

Par ailleurs, la partie a duré seulement 2 h 17 min. Selon le réseau FOX Sports, il s’agit de la rencontre éliminatoire la plus courte depuis le deuxième affrontement de la série de division de la Ligue nationale ayant opposé les Astros de Houston aux Braves d’Atlanta en 1999.