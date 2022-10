Un défi de plus pour le Rouge et Or

Des défis additionnels se dressent dans la préparation du Rouge et Or de l’Université Laval en prévision de son match retour vendredi soir à Sherbrooke face au Vert & Or, qui vient de disputer son meilleur match de l’ère Mathieu Lecompte.

Après une victoire face aux Redbirds de McGill, dimanche, le Rouge et Or disputera un deuxième match après seulement quatre jours de récupération et de préparation, vendredi soir.

Ce duel vous sera présenté sur TVA Sports et TVA Sports direct à compter de 19h.

«On se retrouve avec un horaire qui ressemble à la LCF avec deux parties aussi rapprochées, à la différence que nos joueurs sont des étudiants-athlètes et non des professionnels, a souligné l’entraîneur-chef Glen Constantin. Une récupération et une assimilation plus rapide du plan de match ajoutent du piquant à notre saison. Nous avons tenu trois bonnes pratiques après un congé, lundi.»

Du côté du Vert & Or, on garde le suspense quant à l’identité de son quart-arrière partant.

Absent depuis le début de la saison en raison d’une chirurgie, Anthony Robichaud s’entraîne avec ses coéquipiers depuis le début de la semaine, mais l’entraîneur-chef Mathieu Lecompte n’a pas voulu confirmer s’il serait en uniforme ou non.

Un système qui change

«On pense que Robichaud sera en uniforme, a indiqué Constantin. On se prépare pour les deux quarts-arrière. Robichaud est un pur passeur qui est mobile. Avec Charles Picard, Sherbrooke joue avec des ailiers rapprochés pour enlever de la pression sur le quart-arrière. Si Robichaud est le partant, il faudra voir comment il va réagir à son premier match de la saison. Le système change d’un quart-arrière à l’autre.»

«Le Vert & Or a rencontré beaucoup d’adversité à la position de quart-arrière et ils ont réussi à bien s’en sortir, de poursuivre Constantin. Ils présentent un bon équilibre en offensive et on doit défendre tout le terrain.»

Le coordonnateur offensif du Vert & Or, Justin Chapdelaine, assure que les ailiers rapprochés sont là pour rester, peu importe l’identité de son pivot.

«C’est vraiment important de miser sur des joueurs hybrides, a-t-il expliqué. Comme David Dallaire à Laval qui est polyvalent, nous avons aussi des athlètes comme Sébastien Binette et Louis Saint-Amour qui sont capables de courir des tracés et de bloquer. C’est un actif important qui est vraiment difficile à défendre.»

Meilleurs moments

Constantin estime que le Vert & Or joue son meilleur football de la saison.

«Ils connaissent de bons moments et sont à leur plus haut point. Ils font bien dans les trois aspects. Leur front défensif est solide contre le jeu au sol et réussit à mettre de la pression sur le quart-arrière. Leurs deux botteurs sont très bons même s’ils ne connaissent pas la saison escomptée. Les unités spéciales sont toujours un gros facteur contre Sherbrooke.»

Avec 195 gains au compteur, Constantin égalera le record de Brian Towriss si le Rouge et Or l’emporte à Sherbrooke. En 33 ans à la barre des Huskies de la Saskatchewan, Towriss a signé 196 victoires.

«Avec la semaine courte, je n’ai pas eu le temps d’y penser. Après avoir été questionné à ce sujet avant notre premier match de la saison, j’ai mis ça de côté. Si on connaît une bonne saison, ça va se faire naturellement.»

Apprendre une leçon

Le pilote lavallois assure que la défaite de 23 à 17 à Sherbrooke en 2021 est de l’histoire ancienne. Il s’agissait du premier gain du Vert & Or contre Laval depuis ses débuts en 2003.

«Dans la défaite, nous avons appris une leçon, que tout le monde peut être battu. Ce n’est pas le livre d’histoire ou ton logo qui décide du résultat, mais tes actions sur le terrain. Personnellement, j’ai hâte de retourner à Sherbrooke.»

Une ligne offensive en mission

L’attaque terrestre du Rouge et Or de l’Université Laval souhaite poursuivre sur sa lancée.

Le Rouge et Or a connu ses meilleures parties contre Concordia et McGill à ses deux dernières sorties en amassant respectivement 219 et 266 verges.

«On se fait mettre au défi par les entraîneurs à toutes les semaines si nous sommes capables de courir, a raconté le bloqueur à gauche Nathaniel Dumoulin-Duguay. Nous sommes des compétiteurs et on veut relever le défi. Il s’agit d’une motivation supplémentaire. Sur le plan personnel, je suis content de ma saison et je veux continuer d’afficher mon agressivité.»

Jean-Antoine Dean-Rios abonde dans le même sens.

«À chaque match, on nous parle de bien courir avec le ballon et on n’a pas le choix que ça fonctionne, a indiqué le bloqueur à droite. Si on n’est pas en mesure de courir, c’est comme si on faisait seulement 50 pour cent de notre travail. J’ai connu des hauts et des bas et je sens que je suis sur une pente montante. Je ne veux pas redescendre.»

Rivalité entre amis

Lors du premier duel contre Sherbrooke en lever de rideau de la saison dans un gain de 27 à 3, le Rouge et Or avait misé principalement sur la passe.

«On avait peu couru, mais on peut courir contre n’importe qui, a souligné Dumoulin-Duguay. Il faudra connaître un bon match parce que Sherbrooke va être prêt pour nous contrer.»

L’étudiant en intervention sportive qui a évolué avec les Pionniers de Rimouski dans les rangs collégiaux croisera le fer avec son ancien coéquipier Dylan Côté.

« Nous sommes de bons chums, mais il n’y a pas d’amis sur le terrain. L’amitié, c’est après les parties. C’est toujours de bonnes confrontations quand on s’affronte. On veut tous les deux prouver que nous sommes le meilleur.»