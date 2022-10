Qui est Bailey Zappe, le nouveau quart partant des Patriots?

Ça va de mal en pis pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui se retrouvent avec aucun quart-arrière d’expérience à la cinquième semaine d’activités. En raison des multiples blessures, le joueur de première année Bailey Zappe sera désormais responsable de l’attaque.

Les «Pats» avaient de grandes attentes envers Mac Jones cette année, mais le pivot s’est blessé à la cheville au troisième match de l’équipe. Le vétéran Brian Hoyer a quant à lui subi une commotion cérébrale dimanche dernier dans une défaite contre les Packers de Green Bay. Il sera à l’écart pour au moins quatre semaines, a confirmé l’organisation jeudi.

Zappe a dû être envoyé dans la mêlée au premier quart de cette rencontre, que les Patriots ont échappée par la marque de 27 à 24. Le jeune homme de 23 ans a complété 10 de ses 15 tentatives de passes et a accumulé 99 verges aériennes. Il a toutefois été victime de trois sacs du quart et a échappé le ballon à une occasion.

Au deuxième quart, il est devenu la première recrue à lancer une passe pour un majeur cette saison quand il a rejoint DeVante Parker sur 25 verges.

Un parcours hors-norme

Les Patriots ont choisi Zappe en quatrième ronde, au 137e échelon du plus récent repêchage, en ne s’attendant certainement pas à ce qu’il soit poussé au-devant de la scène aussi tôt.

Le natif du Texas a néanmoins connu en 2021 l’une des meilleures saisons au niveau des statistiques dans l’histoire du football collégial, avec l’université Western Kentucky. Il a établi des records de la Football Bowl Subdivision (FBS) en lançant 62 passes de touché – ce qui surpassait la marque précédente de Joe Burrow – et en accumulant 5833 verges par les airs.

Zappe a également mené la Conference USA dans diverses catégories offensives, y compris le pourcentage de remises réussies, soit 69,3 %.

Ainsi, le joueur de 6 pi et 1 po et 220 lb était perçu dès le repêchage comme une option à long terme pour les Patriots. S’il devait bien performer dans les prochaines semaines, il pourrait peut-être ravir plus tôt que prévu le poste de numéro 2 à Hoyer, qui aura 37 ans la semaine prochaine.