LPGA: Ewart Shadoff en mission

Jodi Ewart Shadoff est en excellente posture pour mettre la main sur une première victoire sur le circuit de la LPGA, elle qui détient une priorité de quatre coups sur sa plus proche poursuivante à mi-chemin du Championnat Mediheal après la journée de vendredi, à Somis en Californie.

Âgée de 34 ans, Ewart Shadoff a fait son entrée dans la LPGA en 2011. Elle semble ainsi commencer à récolter les fruits de son dur labeur, bien qu’un tournoi de golf ne se remporte pas en deux rondes.

Après une étincelante entrée en matière (64), l’Anglaise a laissé entrevoir une autre journée faste en inscrivant quatre oiselets au cours des six premiers trous. Elle a toutefois perdu un peu de sa superbe en deuxième moitié de parcours, remettant finalement une carte de 69 (-3).

Cela lui a tout de même permis de doubler son avance sur le reste du peloton, mené par la Portugaise Paula Reto (70). Pas moins de sept golfeuses suivent à égalité à -6, au troisième rang.

En raison du retrait de la Québécoise Maude-Aimée Leblanc, ennuyée par une blessure dont la nature est inconnue, seules deux Canadiennes s’élançaient sur les verts du Saticoy Club vendredi.

Alena Sharp (71) est cependant l’unique représentante de l’unifolié qui a fait assez pour prendre part aux rondes de la fin de semaine. L’Ontarienne a légèrement amélioré son sort en retranchant un coup à la normale, ce qui lui a octroyé le 46e échelon à égalité à -1.

Sa compatriote Maddie Szeryk (71) n’a pas été aussi chanceuse. Même si elle a inscrit un pointage identique à celui de Sharp, elle a été grandement handicapée par sa ronde initiale de 76 (+4). Elle n’a pas pu esquiver le couperet, établi à +1, elle qui a joué deux coups de trop.

La championne en titre de l’événement, la Finlandaise Matilda Castren, n’aura d’ailleurs pas l’occasion de défendre sa couronne. Elle fait partie du premier groupe de golfeuses retranchées, après avoir remis des cartes consécutives de 73.

PGA : Pereira monte en flèche

Sur le circuit de la PGA, le Chilien Mito Pereira a réussi une impressionnante deuxième ronde de 63 (-8), à l’Omnium Shriners Children’s, à Las Vegas, pour s’emparer du premier rang.

Le meneur a calé un total de neuf oiselets contre un seul boguey pour réussir cet exploit. Il a ainsi fait un saut de 20 positions au classement et possède un cumulatif de 130 (-12).

Son plus proche poursuivant, l’Américain Robby Shelton, a aussi cogné l’objet blanc 63 fois, grimpant ainsi de 36 places. Il repose désormais au deuxième rang, à un coup de Pereira.

Du côté des Canadiens, Adam Hadwin est le mieux placé après 36 trous, lui qui a remis une deuxième carte de suite de 67 (-4). Il se trouve ainsi à égalité au neuvième échelon, à quatre coups de la tête.

Adam Svensson (137; -5) et Taylor Pendrith (138; -4) ont aussi survécu au couperet et seront des rondes de la fin de semaine. Michael Gligic et Nick Taylor ont, pour leur part, dû faire leur valise hâtivement.