Le voyage agréable en Asie de Denis Shapovalov continue

Le Canadien Denis Shapovalov a accédé vendredi à la demi-finale du tournoi de tennis de Tokyo en disposant du Croate Borna Coric en deux manches de 6-4 et 6-3 dans un match de troisième tour.

La septième tête de série de la compétition affrontera ainsi le troisième favori et 11e joueur mondial, l’Américain Taylor Fritz, dans le carré d’as pendant la nuit de vendredi à samedi.

«Shapo» a eu besoin de 1 h 17 min pour remporter un premier duel en trois affrontements en carrière face au champion du plus récent Masters 1000 de Cincinnati. L’athlète de l’unifolié a dominé 9 à 2 au chapitre des as, mais a commis les cinq doubles fautes de la rencontre. Il a réussi trois bris en quatre occasions, tandis que Coric, neuvième favori et 28e raquette de l’ATP, a pris son service une fois.

S’il l’emporte à nouveau lors de sa prochaine sortie, Shapovalov s’assurera de disputer la finale d’un deuxième tournoi consécutif. Il a baissé pavillon à Séoul devant le Japonais Yoshihito Nishioka.