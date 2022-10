La transaction qui ne s'est pas matérialisée au repêchage

Les Devils du New Jersey auraient bien pu voler la vedette lors du dernier repêchage de la LNH.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, vendredi, Martin Brodeur a confirmé que son équipe avait vraiment songé à échanger le deuxième choix au total.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.

«Nous sommes passés assez près de l'échanger. Je dirais qu'on était à sept sur une échelle d'un à dix. On a eu des conversations avec différentes équipes. C'était important pour nous d'avoir au moins un choix dans le top 10 de ce repêchage. Bientôt, on va pouvoir transiger certains choix de repêchage, mais on n'est pas encore là.»

Le Québécois est toutefois en paix avec la décision de son organisation de ne pas avoir bougé puisque les Devils ont eu la chance de sélectionner Simon Nemec avec ce choix.

«Nous sommes impressionnés! En raison du fait qu'il était en Europe, on ne l'avait pas vu énormément. Nos dépisteurs l'aimaient énormément et c'est pourquoi on l'a repêché au deuxième rang. En arrivant au camp d'entraînement, ça lui a pris une semaine avant de s'habituer à la grandeur de la patinoire et à la vitesse du jeu. C'est incroyable de le voir aller, pour un jeune de 18 ans. Il a toujours la rondelle et, défensivement, il tient son bout.»

Brodeur estime également que la reconstruction des Devils est chose du passé et que l'équipe doit maintenant participer aux séries éliminatoires.

«Nos jeunes ne sont plus jeunes et nos propriétaires nous ont permis de dépenser de l'argent pour signer des agents libres. Des joueurs comme Nico Hischier, Jack Hughes et Jesper Bratt n'en sont plus à leur première année. C'est le temps de viser les séries. On espère que, cette année, ça va être le cas. Marquer des buts, ça ne devrait pas être un problème pour nous. On a ajouté du leadership et un joueur qui peut jouer des deux côtés de la patinoire en Ondrej Palat.»

Le légendaire gardien a bien hâte que la saison régulière commence et n'en peut plus de cet interminable camp d'entraînement.

«C'est long, surtout la dernière semaine. Tous les joueurs arrivent déjà dans une bonne condition. La dernière semaine est la plus difficile à attendre. Ce sont des longues pratiques et nos entraîneurs doivent garder les joueurs attentifs. Moi, je serais pour garder le camp d'entraînement beaucoup moins long. Mets ça à deux semaines et tu peux jouer entre trois et cinq matchs préparatoires.»