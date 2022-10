Jeux du Québec de Sherbrooke 2024: dévoilement des ambassadeurs

Le comité organisateur des Jeux du Québec de Sherbrooke, qui auront lieu du 1er au 9 mars 2024, a dévoilé vendredi ses douze ambassadeurs.

Le comité des Jeux du Québec s'est entouré d'une brochette d'ambassadeurs qui ont fait la fierté de la région, d'hier à aujourd'hui.

Des athlètes olympiens de la nouvelle génération, comme Jordan-Pierre Gilles, Kim Boutin, Miha Fontaine et Marion Thénault, qui ont tous participé aux Jeux de Beijing en 2022, ont accepté avec plaisir ce rôle. À leur côté se trouvent, également, des pionniers du monde du sport, comme la double médaillée olympique, Sylvie Daigle et les skieurs acrobatiques Lloyd Langlois et Jean-Marc Rozon.

Plusieurs ambassadeurs, comme les sœurs Annie et Maryse Perreault qui ont eu une grande carrière en patinage de vitesse, ont déjà pris part à une Finale des Jeux du Québec. Leur rôle est simple : inspirer et motiver les athlètes de demain.

Les préparatifs en vue des Jeux de 2024 vont bon train selon le directeur du comité organisateur, Jocelyn Proulx. Plus de 3 000 jeunes sportifs de 19 régions sont attendus à Sherbrooke, du 1er au 9 mars 2024.