Il se joue du très mauvais football, selon Tom Brady

Le quart-arrière Tom Brady semble bien préparer sa carrière d’analyste à la télévision en gardant un œil sur les activités de la NFL et il n’est pas impressionné par ce qu’il voit cette saison.

Le porte-couleurs des Buccaneers de Tampa Bay qui ne connaît pas lui-même une campagne flamboyante a été interrogé jeudi sur la parité subsistant dans la ligue. Avant les duels de la cinquième semaine du calendrier régulier, une quinzaine de formations affichaient un dossier de 2-2, incluant l’équipe floridienne.

À ce propos, le vétéran est allé droit au but. «Je pense qu’il y a du mauvais football d’après ce que j’ai vu, a-t-il déclaré en point de presse. J’ai regardé beaucoup de football médiocre, de piètre qualité. C’est ce que je constate.»

D’ailleurs, les amateurs ayant assisté au duel de jeudi soir entre les Colts d’Indianapolis et les Broncos de Denver considéreront que Brady n’a jamais dit si vrai. Le duel gagné au compte de 12 à 9 par les Colts a été ponctué de 12 dégagements, sept placements, 25 séquences offensives stoppées sur un troisième essai, quatre interceptions et six échappés. Le refrain semble toutefois connu chez plusieurs clubs.

«On peut jeter un coup d’œil aux vidéos afin de comprendre pourquoi. On commet des revirements, on se retrouve en arrière au pointage et on ne joue pas bien sur les troisièmes essais. On ne marque pas de points dans la zone payante (à l’intérieur de la ligne de 20 verges de l’adversaire). C’est toujours la même chose et ce sont des aspects à travailler», a expliqué le numéro 12 à propos des ennuis des «Bucs».

Une bonne affaire

Néanmoins, la parité a ses côtés positifs, d’après le joueur-vedette. Il est certain que la participation d’une quantité importante d’équipes à la course aux éliminatoires permettra d’augmenter la visibilité de la NFL.

«Voilà pourquoi tout le monde regarde le football chaque semaine. Vous ne savez jamais ce que vous obtiendrez.»

Tampa Bay tentera de freiner une séquence de deux défaites en se mesurant aux Falcons d’Atlanta, dimanche.