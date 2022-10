Coupe du monde au Qatar: Strasbourg, première ville française à boycotter

La Ville de Strasbourg, dans l’est de la France, est la première ville du pays à avoir pris la décision de boycotter la Coupe du monde de soccer au Qatar et ne diffusera pas les matchs sur des écrans géants comme à son habitude, en raison des nombreuses critiques émises contre le pays du Moyen-Orient.

Une vingtaine d’autres villes françaises lui ont emboîté le pas en décidant de ne pas retransmettre les matchs dans des «fanzones», généralement implantées dans les grandes villes pour suivre le Mondial.

La décision a été prise la semaine passée par la mairesse de Strasbourg, a indiqué Owusu Tufuor, élu municipal chargé des sports à la Ville.

«On est dans une démarche où on prend en compte les droits de l’Homme, les droits des salariés, mais aussi et surtout la question climatique», a-t-il expliqué vendredi au micro de QUB radio.

La décision de tenir la Coupe du monde au Qatar en novembre et décembre a suscité de nombreuses critiques en raison de l’utilisation de la climatisation dans les stades et de l’exploitation de travailleurs immigrés, selon plusieurs organisations non gouvernementales.

Crainte pour 2026

L’élu français a également remis en question l’organisation de la prochaine Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique en 2026.

«C’est maintenant qu’il faut réfléchir sur l’organisation et comment on va faire pour le mouvement des populations de part et d’autre pour aller regarder le match», a-t-il souligné.

«Quand vous regardez entre Montréal, Toronto et voir Vancouver, si on met quatre équipes sur votre pays et que les équipes doivent se déplacer entre ces lieux, vous voyez bien que ça fait beaucoup de monde qui va devoir se déplacer et on ne peut tout bonnement pas toléré ça», a soutenu M. Tufuor.

Au mois de juin, la FIFA avait annoncé que Toronto et Vancouver seraient les hôtes canadiens de la Coupe du monde de 2026. La métropole de la Colombie-Britannique avait pu intégrer le processus de sélection après le désistement de Montréal, en juillet 2021, à la suite du retrait de l’appui financier du gouvernement du Québec.

Rappelons que cette édition du Mondial impliquera le plus grand nombre d’équipes nationales jamais vu, soit 48. Les matchs seront également disputés dans trois villes du Mexique et 11 des États-Unis.