Circuit LIV: ça s’annonce corsé

Trois golfeurs, soit Branden Grace, Eugenio Lopez-Chacarra et Richard Bland, partagent la tête au terme de la première ronde du tournoi de Bangkok du circuit LIV disputée vendredi.

Le trio de meneurs a remis une carte de 65, sept coups sous la normale, afin de se donner un coup de priorité sur Ian Poulter et Marc Leishman. Parmi les noms connus se trouvant au sixième rang avec une fiche de 67 (-5), il y a l’Américain Brooks Koepka. De leur côté, le vétéran Phil Mickelson et le cogneur Bryson DeChambeau figurent au sein d’un groupe détenant le 14e échelon à 69 (-3).

TVA Sports 2 diffuse le tout en différé, dès 9h.

La journée a été plus difficile pour le champion du plus récent Omnium britannique, Cameron Smith. Le gagnant du dernier tournoi de LIV, celui de Chicago, s’est contenté de la normale de 72 et se trouve en 41e place. C’est deux coups de plus que Dustin Johnson, détenteur du 21e rang.

La compétition de 54 trous se terminera dimanche.