Un autre Québécois aux portes de la NFL

Des joueurs québécois ont connu de belles histoires dans la NFL au fil des dernières années et tout indique que Matthew Bergeron sera le prochain.

Le joueur de ligne offensive originaire de Victoriaville connaît une saison du tonnerre à l’université de Syracuse et il rêve de plus en plus à la prochaine étape de sa carrière.

«La NFL, c’est ce qui me motive à me réveiller tôt à tous les matins», affirme-t-il dans le plus récent épisode de «La Zone payante».

Votre balado sur la NFL propose cette semaine un entretien avec le bloqueur qui accumule les honneurs et les éloges. Récemment élu parmi les capitaines de son équipe, nommé joueur de ligne offensive de la semaine dans la conférence ACC en début de saison et identifié parmi les 100 meilleurs espoirs présaison en vue du repêchage par Pro Football Focus, Bergeron se rapproche du rêve.

Avec les coanimateurs Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette, il discute à la fois de son présent au sein d’une équipe qui connaît un étonnant succès et de son avenir dans le football. Matthew Bergeron sera assurément un nom à retenir dans les prochains mois pour les amateurs du ballon ovale.

«La Zone payante» revient aussi sur les actualités de la semaine, dont les problèmes personnels de Tom Brady. Est-ce que son supposé divorce avec la mannequin Gisele Bündchen finira par être l’adversaire ayant raison de lui? Il faut dire que l’infatigable vétéran en a vu d’autres.

Le cas Tua Tagovailoa continue aussi de faire jaser. La NFL est déjà en train de revoir son protocole sur les commotions cérébrales. On fait le point sur la situation.

Nos auditeurs, toujours allumés, nous ont soumis plusieurs questions pertinentes. On s’attaque entre autres aux débuts de l’ère Kenny Pickett à Pittsburgh, aux problèmes des Rams et des Patriots, aux entraîneurs sur un siège éjectable et aux équipes prétendantes qui misent (ou non) sur une belle profondeur au poste de quart-arrière.

Les prédictions de la semaine dernière ont permis de rehausser notre cote. Qu’en est-il pour la semaine 5? Chaque match est bien sûr analysé en prévision d’un autre gros week-end.

On ne pourrait bien sûr vous laisser sans une rubrique «Au Bar!», percutante avec un fort coup de gueule et une punition toute en humour... Bonne écoute et merci de partager!

