Un autographe de Cole Caufield dans le front

Brendan Gallagher, Cole Caufield et Youppi! ont été les représentants du Canadien les plus en demande à l’arrivée de l’équipe au Steele Community Centre.

«Tu descends de l’autobus et tu vois tous ces jeunes; ça te ramène à l’époque où tu avais cet âge. Ainsi, tu essaies de savourer le moment et d’impliquer le plus possible les jeunes dans l’expérience», a raconté Gallagher.

Certains avaient des façons étranges de s’impliquer. Par exemple, un jeune partisan a demandé à Caufield de lui signer un autographe... dans le front.

«C’était une première. Je lui ai dit que c’était un Sharpie et que c’était permanent. Il a quand même insisté, donc je l’ai fait», a rigolé l’attaquant du Canadien.

La reine, Churchill et les Beatles

Les joueurs du Canadien et des Sénateurs ne sont pas les premières célébrités à poser le pied à Gander. Même que comparativement à celles qui les ont précédés, ils sont loin de tenir le haut du pavé.

La Reine Élizabeth II et le Prince Philip, Winston Churchill, Fidel Castro, les Beatles, Albert Einstein, Frank Sinatra: tous ont déjà foulé le sol de cette petite bourgade des Maritimes. À tout le moins, ils ont marché dans son aéroport.

Il faut dire qu’à l’époque de sa construction (en 1938) et jusqu’à la fin des années 1960, l’aéroport international de Gander servait de point de ravitaillement pour les vols transatlantique. Les passagers allaient donc se délier les jambes pendant que les pompistes de l’aéroport faisaient le plein.

Un lifting pour The George

Avec le prix de 250 000 $ qu’elle a remporté, Twillingate, gagnante du concours Kraft Hockeyville de 2020, pourra rénover son vétuste aréna.

Érigé en 1968, l’aréna George-Hawkins a été construit avec des pièces provenant de l’un des hangars de l’aéroport international de Gander.

Aujourd’hui, le toit de l’établissement coule, les compresseurs en arrachent et l’espérance de vie de la «Zamboni» tire à sa fin.

Pour la petite histoire, George Hawkins est un soldat canadien de la Première Guerre mondiale, décédé le 1er juillet 1916 à la bataille de la Somme. Ce jour-là, 57 000 soldats de l’Empire britannique ont péri.

Seuls au monde

Vous vous souvenez des publicités de Radio-Canada qui se terminaient par «une heure plus tard dans les Maritimes»? Eh bien, elles n’étaient pas complètement véridiques.

Curieusement, Terre-Neuve (et de la portion sud-est du Labrador), possède son propre fuseau horaire : une heure et demie en avant de l’heure de l’Est.

Aucune autre région du monde ne se trouve dans le même fuseau horaire. Quand même spécial comme façon d’être unique.