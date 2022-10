Premier tour des séries de la MLB: à qui l'avantage?

Cette semaine au balado «Du champ gauche», Denis Casavant analyse les 16 matchs à l'affiche dans la NFL et il se prononce sur les quatre séries au programme dans le baseball majeur.

Écoutez ici l'épisode de la semaine:

Soulignons que TVA Sports présentera deux de ces confrontations, soit celle entre les Phillies de Philadelphie et les Cardinals de St. Louis et celle entre les Padres de San Diego et les Mets de New York. Le tout commencera vendredi, respectivement à 14h et à 20h.