LNH: Jake Virtanen libéré de son essai professionnel

La tentative de retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH) de Jake Virtanen s’est conclue par un échec, l’attaquant étant libéré de son essai professionnel par les Oilers d’Edmonton jeudi.

L’ailier droit avait été laissé de côté par les Canucks de Vancouver en 2021 puisqu’il faisait l’objet d’une enquête pour agression sexuelle. Le hockeyeur de 26 ans a été déclaré non coupable en juillet dernier par la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Avant d’obtenir sa chance chez les Oilers, Virtanen avait passé une saison dans la Ligue continentale avec le Spartak de Moscou, où il avait amassé 16 points en 36 matchs. En carrière dans la LNH, le sixième joueur sélectionné au repêchage de 2014 a récolté 100 points en 317 rencontres, toutes avec les Canucks.

Chez les Flames de Calgary, le vétéran Cody Eakin n’a pas non plus su convaincre l’état-major de lui faire une place dans l’alignement. Le joueur de centre a plus de 700 matchs d’expérience dans le circuit Bettman. L’an dernier avec les Sabres de Buffalo, le Manitobain a enregistré 12 points en 69 parties.

Les Flames ont également libéré l’ailier gauche Sonny Milano de son essai professionnel. Auprès des Troy Terry et Trevor Zegras chez les Ducks d’Anaheim la saison dernière, il avait établi un sommet en carrière de 34 points en 66 matchs.