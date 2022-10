LNH en Tchéquie: Hasek s’oppose toujours à la présence des Russes

Très dur envers les joueurs russes de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis l’invasion de l’Ukraine, Dominik Hasek s’est opposé à leur présence dans le match de vendredi entre les Sharks de San Jose et les Predators de Nashville à Prague, en Tchéquie.

Ayant demandé la suspension des Russes au mois de février lorsque le conflit s’est déclenché, Hasek a été très volubile quant à la présence de Yakov Trenin (Predators), de même que d’Alexander Barabanov et Evgeny Svechnikov (Sharks) au cours des derniers jours.

Le ministère des Affaires étrangères de la Tchéquie avait en effet exhorté la LNH à ne pas laisser les joueurs russes d’être du voyage, une demande que le circuit Bettman n’a pas prise en compte.

«Le match de la LNH aura lieu à Prague [vendredi], a écrit l’ancien gardien des Sabres de Buffalo par l’entremise de son compte Twitter, jeudi. La LNH ne respecte pas la décision de notre ministère et apparemment les joueurs russes joueront. Ces joueurs ne sont pas à blâmer, ne les huez pas. Toute la responsabilité de cette publicité de la guerre [lancée par la] Russie incombe à la direction de la LNH.»

«La LNH assumera toutes les conséquences de cette décision. Ils ont encore un jour pour changer de position.»

Hasek, né en 1965, est assez vieux pour avoir des souvenirs des répercussions de l’invasion de la Tchécoslovaquie par le pacte de Varsovie, en 1968, qui a coupé court à une série de réformes libérales et qui a renforcé le communisme dans le pays.

Il a disputé 16 saisons dans la LNH avec les Sabres, les Blackhawks de Chicago, les Red Wings de Detroit et les Sénateurs d’Ottawa. Il a également aidé la Tchéquie à remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques de Nagano, en 1998. Il a depuis été intronisé au Temple de la renommée, notamment grâce à ses deux coupes Stanley, ses six trophées Vézina et ses deux Hart.