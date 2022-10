Les commanditaires de Hockey Canada s’enfuient

Loin d’être impressionnés par la dernière comparution de Hockey Canada devant le Comité permanent de patrimoine canadien de la Chambre des communes, quelques commanditaires de la fédération nationale ont retiré leur appui depuis mercredi.

Après Tim Hortons et la Banque Scotia, qui ont cessé pour cette saison leur commandite du programme de hockey masculin, TELUS et Canadian Tire ont emboîté le pas, jeudi. Dans le cas de cette dernière entreprise, la décision semble définitive.

«Selon notre point de vue, Hockey Canada continue de résister à des changements de culture significatifs et nous ne pouvons plus continuer en toute confiance ensemble, a affirmé Canadian Tire par voie de communiqué. Nous sommes fiers de notre engagement sportif et on investira encore dans notre sport national en redirigeant notre soutien vers des organisations reliées au hockey qui correspondent davantage à nos valeurs.»

L’opinion est identique du côté de TELUS, qui n’exclut cependant pas de s’allier de nouveau avec Hockey Canada si celle-ci procède aux modifications souhaitées.

«Nous avons le cœur profondément brisé devant le manque d’action et d’engagement de la fédération pour favoriser un changement de culture nécessaire, a écrit la compagnie par le biais d’un porte-parole. TELUS ne commanditera pas les programmes de hockey masculin en 2022-2023, ce qui inclut le prochain Championnat du monde junior. Nous demeurons des partisans passionnés de hockey et nous restons unis pour des changements systémiques qui assureront que le sport est sécuritaire pour tous.»

Hockey Canada continue de faire l’objet de nombreuses critiques, notamment de la part du premier ministre du pays, Justin Trudeau, et des membres du gouvernement fédéral. En pleine crise depuis la divulgation d’un cas de viol collectif qu’elle a réglé hors-cour avec la victime alléguée, l’organisation estime qu’elle n’a rien à se reprocher concernant sa gestion des derniers mois, aux dires de la présidente intérimaire du conseil d’administration, Andrea Skinner, qui a aussi accusé les médias de faire de la désinformation.

«Il est temps qu'ils partent!», a d'ailleurs mentionné M. Trudeau, jeudi, tout en ouvrant la porte à la création d'une nouvelle organisation pour remplacer Hockey Canada