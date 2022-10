Le commissaire ne veut pas comparer les époques

Le monde du baseball majeur se souviendra pendant longtemps de la saison de 62 circuits d’Aaron Judge, selon Rob Manfred. Même si plusieurs considèrent la récolte du joueur des Yankees comme la plus impressionnante de l’histoire en raison des controverses entourant certains athlètes, le commissaire croit qu’ils ont toujours leur place dans le livre des records.

Judge a établi une nouvelle marque de la Ligue américaine en dépassant d’une longue balle le total de Roger Maris de la saison 1961. Pour les deux ligues confondues, le numéro 99 est toujours derrière Barry Bonds, Mark McGwire et Sammy Sosa, qui ont tous été accusés d’avoir fait l’usage de drogues de performance.

«Je crois que dans l’histoire du jeu, il y a eu différentes époques. La balle répondait différemment, l’équipement était différent, et je crois que la meilleure façon de faire, c’est de laisser les partisans y aller de leur propre jugement et déterminer ce qui est le plus impressionnant à leurs yeux», a expliqué Manfred jeudi, lors d’un épisode du balado d’ESPN «Get Up».

Le commissaire est d’avis qu’un tel exploit donne une vitrine extrêmement intéressante au baseball majeur. La balle du 62e circuit de Judge, qui a été captée par un partisan de Dallas, pourrait d’ailleurs se vendre pour 2 millions $.

«J’étais excité pour les amateurs, c’est quelque chose que tout le monde attendait, a-t-il mentionné. Je suis emballé pour Aaron. C’est un accomplissement énorme, et je crois qu’on s’en souviendra encore pendant longtemps.»