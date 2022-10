L’ancien «vol» du CH s’ouvre sur son long calvaire

«Je dirais aux espoirs des Canadiens de profiter de chaque instant et de ne pas essayer de voir trop loin. Donnez votre maximum et rappelez-vous que vous ne savez jamais ce que vous réserve le futur...»

Alors que le camp d’entraînement du CH bat son plein et que plusieurs jeunes joueurs impressionnent et font rêver les partisans, un ancien espoir de l’équipe, jadis qualifié de «vol», de «carte cachée» et même de «révélation» n’a qu’à replonger dans ses souvenirs pendant quelques secondes pour se rappeler que tout peut chavirer en un claquement de doigts.

Ce joueur, c’est Joni Ikonen.

Repêché par le Tricolore en deuxième ronde (58e au total) du repêchage de 2017 alors qu’il venait de connaître une impressionnante saison de 41 points en 40 matchs dans le circuit junior suédois, le jeune homme a, dès le jour de son repêchage, été encensé par Trevor Timmins, qui occupait à cette époque le rôle de directeur du recrutement amateur du CH.

«Allez regarder des vidéos de ce joueur en action, avait-il d’abord lancé aux journalistes. Il partage beaucoup de qualités avec Artturi Lehkonen. Il est très déterminé. Il est en mesure de créer des jeux et de marquer des buts. Il a une chance d’être un attaquant ''top-6''. C’est notre projection.»

Et Timmins était loin d’être le seul à être emballé par le jeune attaquant droitier. Le 24 juin 2017, sur les réseaux sociaux, d’innombrables internautes enfilaient les publications où ils s’affichaient ouvertement comme étant comblés par la sélection d’Ikonen.

Crédit photo : Matt Cudzinowski - Canadiens de Montréal

Cinq ans plus tard, le Suédois, malgré un indéniable talent, n’a pas disputé un seul match dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Ravagé par les blessures, il n’aura pratiquement pas eu la chance de démontrer son savoir-faire aux dirigeants des Canadiens, qui ont choisi de ne pas lui offrir de contrat au terme de la saison 2020-2021.

Mais depuis quelques semaines, le nom d’Ikonen, rapidement tombé dans l’oubli, refait surface... Et pour cause!

En date d’aujourd’hui, il occupe le tout premier rang des buteurs de la Liiga (Finlande), un circuit où il est historiquement très difficile d'enfiler l'aiguille.

Aussi généreux que transparent, le patineur a accepté de s’ouvrir au TVASports.ca et de revenir sur un parcours, le sien, qu’on peut sans hésiter qualifier de houleux.

«La révélation du camp»

Joni Ikonen mesure 5 pieds 11 pouces et pèse 172 livres. Il n’est pas le plus imposant, mais a toujours été doté de bons atouts offensifs.

Habile manieur de rondelle, fluide patineur et dangereux tireur, il est vrai que le joueur de centre droitier constituait à l’époque un intéressant pari pour le CH. D’ailleurs, parmi les joueurs repêchés après le jeune homme, ceux qui sont devenus des éléments importants dans la LNH se comptent aujourd'hui sur les doigts d’une main.

Mais revenons un peu dans le passé. Quelques semaines après sa sélection, Ikonen se présente au camp de développement des Canadiens.

L’impression qu’il y laisse est extrêmement positive, si bien qu’un article du Journal de Montréal à son sujet daté du 7 juillet 2017 et signé de la main du collègue Jean-François Chaumont est titré : «Joni Ikonen: la révélation du camp».

Crédit photo : Photo d'archives, AGENCE QMI

«À sa première présence au sein de l’organisation du Canadien, Ikonen a fait tourner bien des têtes, relate Chaumont dans son billet. C’était un simple camp de développement, mais on pouvait rapidement remarquer tout le talent et le potentiel du petit centre droitier. On avait l’impression que la rondelle collait à la palette de son bâton.»

La première embûche d’une débandade insoupçonnée

Quelques semaines après cette belle prestation, Ikonen se dirige vers la Finlande pour y entamer sa carrière senior, du côté de la Liiga. Nous sommes alors en septembre 2017.

Au sein du club de KalPa Kuopio, l’attaquant offre un rendement qu’il qualifie lui-même de «moyen». Ses chiffres? Quatre buts et 14 points en 52 matchs.

«J’avoue que je n’étais pas dominant, se rappelle Ikonen à voix haute, sans filtre. Il y a eu des hauts et des bas, mais j’aurais pu faire mieux, c’est clair. L’adaptation à la Liiga m’a pris un peu plus de temps qu’anticipé. J’étais jeune. L’été est arrivé et j’étais motivé à repartir sur de solides bases. Je voulais rappeler aux gens que je pouvais produire.»

Mais comble de malheur : le suédois, âgé à ce moment de 19 ans, est victime d’une grave blessure à la jambe droite lors d'une séance d'entraînement sur glace avec des coéquipiers. La triste scène a lieu le 28 mai 2018 et... constitue la première étape d’une triste débandade que très peu de gens auraient pu voir venir.

«Le ligament croisé antérieur de mon genou droit était très amoché. J’ai dû être opéré et j’ai raté six mois.»

Quand la malchance s’acharne

Ikonen reprend l’action en décembre 2018 et encore une fois, il est rempli de bonnes intentions. D’ailleurs, il amasse 10 points à ses 13 premiers matchs de la saison, toujours dans l’uniforme de KalPa Kuopio. Il peut maintenant regarder vers l’avant, se dit-il.

Mais non.

«À mon grand désespoir, je me suis blessé au même genou en février 2019, donc à peine deux mois après être revenu. J’ai dû être opéré de nouveau. Finalement, en septembre 2019, j’ai été en mesure de reprendre l’action, mais devine quoi? Mon genou, toujours le même, a subi un autre violent choc lors d’un match préparatoire.



«J’ai à ce moment subi une quatrième opération à la même jambe en un peu plus d’un an. C’est énorme! Et cette fois, la réhabilitation s’est étirée sur une période beaucoup plus longue. Je n’ai pu disputer un match qu’en janvier 2021. Près de deux années s'étaient alors écoulées depuis mon dernier duel officiel...»

Absentez-vous du travail pendant deux ans et vous risquez fort bien d’avoir besoin de quelques semaines pour retrouver vos repères. Un joueur de hockey ne fait pas exception, bien au contraire.

Sauf que du temps, pour un jeune espoir en quête de succès, il n’y en a pas. Du moins, il y en a très peu.

Crédit photo : SAIMI AIRAKSINEN

Reprenant l’action en plein milieu de la saison 2020-2021, Ikonen, désormais porte-couleurs du club de Ilves Tampere, n’est plus l’ombre de lui-même. Ses cinq points en 23 matchs en témoignent assez bien.

«Évidemment, mon niveau de jeu n’était pas très impressionnant. Mais j’imagine que c’est normal après une absence aussi longue! J’ai vraiment essayé de retrouver mon niveau de jeu, lors de cette saison, mais ça n’a pas fonctionné.»

Se rapprochant dangereusement du nombre maximal de 50 contrats permis par la LNH, les Canadiens, considérant aussi l’historique médical de leur espoir qui ne fait que grossir, choisissent alors, au terme de cette campagne, de le laisser partir.

«Rob Ramage m’a appelé pour me dire que l’équipe ne me soumettrait pas d’offre de contrat. Je mentirais si je te disais que j’ai été surpris. Je savais pertinemment que mon niveau n’était pas suffisant pour les convaincre et je me demandais au même moment si je serais un jour en mesure de rejouer au hockey dans une ligue compétitive. J’étais triste, évidemment. La LNH avait toujours été mon rêve. Mais en même temps, je savais que les blessures et malchances n’étaient pas ma faute, que je n’aurais rien pu faire de différent pour éviter tout ça.»

La rédemption

Logiquement, Ikonen prend quelques semaines pour digérer la fin de son association avec le Tricolore. Au terme de plusieurs jours de réflexion, il en arrive à une conclusion.

«Je n’ai jamais considéré abandonner, mais j’ai eu certaines pensées où j'envisageais que ma carrière était peut-être terminée. Le processus a été difficile. Sauf qu'à l’été 2021, j’ai décidé de me donner une chance. J’étais alors en santé et je voulais offrir à mon corps un bon deux mois d’entraînement et voir comment j’allais pouvoir réagir sur une patinoire. Ça a finalement fini par payer!»

Cette dernière phrase lancée par le sympathique patineur constitue un immense euphémisme.

Saison 2021-2022. En forme et porté par une excellente période d’entraînement estival, Ikonen retrouve rapidement ses repères et dispute une première campagne complète en plus de trois ans. En 56 matchs, il récolte 28 points.

Et l'athlète ne semble pas vouloir ralentir cette année. Actuellement, en cette saison 2022-2023, Ikonen compte huit points, dont six buts en huit matchs au sein des Pelicans, une autre formation de la Liiga.

Comme on le disait d’entrée de jeu, ce total lui confère l'impressionnante position de meilleur buteur de tout le circuit finlandais. Tout ça, il faut le rappeler, avec quatre (!) opérations au même genou. Qui dit mieux?

«J’ai profité de mes chances de marquer en début de saison et ça m’a donné confiance, explique humblement notre interlocuteur aujourd’hui âgé de 23 ans. Je joue aussi avec d’excellents partenaires de trio. Il y a également le fait que j’évolue au sein d’une nouvelle équipe et qu’elle me donne un rôle important. J’apprécie chaque instant de ma saison, jusqu’ici. Mon objectif est toutefois de jouer de cette manière jusqu’au dernier match de la campagne.»

«Si les Canadiens me font signe...»

Ikonen dresse un portrait très objectif de sa situation actuelle. Aussi impressionnant son début de saison soit-il, il devra démontrer qu’il peut dominer la Liiga sur une longue période s’il souhaite obtenir une seconde chance d’accéder à la LNH.

Mature, posé et surtout très réfléchi, l’ancien espoir des Canadiens reste silencieux un long moment lorsqu’on lui demande s’il se compare parfois aux joueurs de son âge qui évoluent dans le circuit Bettman.

«Oui, je pense à ce genre de choses parfois. Mais quand ça arrive, je me recentre et je me dis que seul le temps démontrera aux gens si j’ai encore le niveau. Ma mission à court terme est fort simple : afficher une inébranlable constance», philosophe-t-il.

Et s’il y parvient et que par un spectaculaire concours de circonstances le CH lui offre une deuxième opportunité, que répondrait-il? Ses propos sont intéressants.

«Évidemment que je serais intéressé à revenir, s’exclame Ikonen sans hésiter. Je n’ai que du positif à dire sur le traitement que m’a offert le club. J’ai adoré mon association avec Montréal.

«Être repêché par les Canadiens de Montréal, c’était immense pour moi. D’avoir pu laisser une bonne impression à l’organisation avant que mes eux genoux me lâchent, c’est aussi une fierté. Les choses n’ont pas été dans la direction que j’espérais, évidemment. Mais je ne peux pas m’en vouloir pour ça...»

Et si Joni Ikonen (re)tombait dans l’œil du CH? Le scénario peut paraître farfelu, mais le monde du hockey n'en est pas à une surprise près, après tout...