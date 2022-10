Gary Bettman dégoûté par Hockey Canada

Gary Bettman n’est pas impressionné par la façon dont les dirigeants d’Hockey Canada gèrent le scandale d’agression sexuelle qui secoue la fédération depuis le printemps.

De passage à Gander, pour assister au match entre le Canadien et les Sénateurs, le commissaire de la LNH a été plutôt limpide sur le sujet.

«Comme plusieurs, je suis très déçu de l’état des choses en ce moment», a-t-il lancé lorsqu’interrogé sur cet épineux dossier.

L’entêtement de Hockey Canada à garder en place ses principales têtes dirigeantes a mené au retrait de plusieurs de ses principaux commanditaires, dont Canadian Tire et Tim Hortons.

De plus, des associations provinciales, comme Hockey Québec et Hockey Nouvelle Écosse, ont pris la décision de suspendre les contributions financières qu’elles remettent habituellement à l’organisme national.

«Je pense que la réponse de Hockey Canada a certainement besoin de travail, a-t-il déclaré en s’assurant de bien peser chacun de ses mots. Je ne suis pas sûr de comprendre pleinement pourquoi ils (les dirigeants de Hockey Canada) répondent de cette façon.»

Montrer l’exemple

Contrairement aux commanditaires et aux associations provinciales, il n’y a aucune entente, qu’elle soit financière ou législative, entre la LNH et Hockey Canada. Par conséquent, il n’y a aucune façon pour Bettman et son circuit de mettre de la pression sur l’organisme.

«Nous n’avons pas d’entente avec Hockey Canada en ce moment. Mais il y a beaucoup de préoccupation sur la façon dont ils ont géré ce dossier», a-t-il tout de même souligné.

«Nous ne dirigeons pas Hockey Canada, donc ce serait inapproprié que je leur dise comment mener leurs affaires, mais en tant que personne du monde de hockey, nous avons la responsabilité de montrer l’exemple», a poursuivi le commissaire.

En contrepartie, la LNH pourrait très bien sévir à l’endroit des huit joueurs impliqués dans le viol collectif survenu en juin 2018. Bien qu’on ignore leur identité, on peut facilement présumer que la grande majorité d’entre eux évolue aujourd’hui pour l’une ou l’autre des 32 formations de la LNH.

Allégations horribles

D’ailleurs, les dirigeants du circuit ont mandaté une firme pour tenir une enquête indépendante. Au terme de celle-ci, un rapport sera publié. En début de semaine, Bill Daly, l’adjoint de Bettman a affirmé que le processus tirait à sa fin.

«Je n’ai pas de rapport sur ce qu’ils trouvent au fur et à mesure, mais on me dit qu’on approche de la fin, a réitéré Bettman. Ça a pris du temps, évidemment les allégations sont horribles. Nous allons nous pencher sur celles-ci et nous le ferons aussitôt que l’enquête sera terminée.»

Cela dit, M. Bettman n’a pas voulu s’avancer sur les conséquences que la ligue pourrait réserver aux fautifs.

«Je préfère ne pas spéculer à ce sujet, a-t-il laissé tomber. Laissez-moi lire le rapport, comprendre exactement ce qu’ils ont trouvé. À ce moment, je répondrai de façon appropriée. D’ici là, je ne veux pas que personne n’ait l’impression que cet événement a été jugé prématurément, d’un côté ou de l’autre.»

On peut présumer que des suspensions tomberont. Pourrait-on aller jusqu’à bannir les joueurs? Ça reste à voir.