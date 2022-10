L’an passé, à la veille du dernier match de la saison, le CF Montréal avait le couteau sous la gorge et devait l’emporter. Le contexte est complètement différent cette saison.

En effet, une victoire dimanche contre l’Inter Miami CF jumelée à une défaite ou un verdict nul de l’Union de Philadelphie contre le Toronto FC signifierait la première place de l’Association de l’Est pour le club montréalais.

Mais il s’agit d’une position qui vient avec un laissez-passer lors de la première semaine, ce qui n’est pas nécessairement un avantage. La saison dernière, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et les Rapids de Colorado ont été sortis dès le premier match, en demi-finale d’association.

Le plus haut

«Je pense que c’est toujours bon d’aller chercher la première place. C’est un objectif en tant que groupe», a soutenu Ismaël Koné, jeudi matin.

«Il y a du pour et du contre et ça peut être bien de jouer le premier match», a ajouté le jeune joueur en parlant du rythme du jeu.

Pour l’entraîneur-chef Wilfried Nancy, il n’est pas question de doser les efforts pour terminer au deuxième rang.

«Qu’est-ce que vous feriez à ma place? Finir premier après le reste...», a-t-il laissé traîner.

Il faut dire qu’il est plutôt cartésien et qu’il n’a pas l’habitude de se laisser distraire pour le bruit ambiant.

«Les circonstances ou tout ce qui se passe, je ne suis pas fan de ça, a-t-il soutenu. On va tout faire pour terminer premier.»

En son temps

Comme il reste un match au calendrier dimanche, il n’est pas question de se projeter trop loin.

«Ce serait une erreur de faire ça, croit Koné. On n’a jamais fait ça durant l’année, il y a encore un match à jouer pour se préparer.»

Et bien que Nancy ait pensé aux séries éliminatoires, il ne veut pas brûler d’étapes.

«Je n’ai pas parlé des séries avec les joueurs. On va le faire la semaine prochaine, mais avec le personnel, on en a parlé brièvement.»

«Je ne vois pas de quoi parler parce qu’on ne sait pas encore contre qui on va jouer. On ne sait pas quand on va jouer, je n’aime pas l’incertitude.»

Le cas Quioto

Il est déjà acquis que Joel Waterman, blessé au pied samedi dernier, sera en uniforme dimanche. Il faudra toutefois attendre dans le cas de Romell Quioto, qui s’est blessé à la cuisse avec la sélection du Honduras.

«Ça se passe bien, mais on verra s’il sera en mesure de jouer le premier match des séries», a indiqué Nancy.

Celui-ci a d’ailleurs été questionné sur le fait que son marqueur se blesse souvent quand il évolue avec la formation hondurienne.

«Je me mets à la place de Romell, il est capitaine de son équipe nationale et pour lui c’est une fierté. Qu’il joue 83 minutes contre l’Argentine, c’est tout à fait normal.»

«Après, qu’il ressente une gêne et qu’il rejoue le deuxième match, bien entendu qu’ils auraient pu mieux gérer la situation. Je ne peux pas les attaquer, mais j’avais envie de demander à Romell pourquoi il a joué. On a dit ce qu’on devait dire à l’équipe nationale et maintenant, on avance.»

Merci Victor

Plus tôt cette semaine, Victor Wanyama a surpris en indiquant qu’il en était à ses derniers milles avec le CF Montréal et qu’il partirait à la fin de la saison.

«Je n’étais pas au courant parce qu’il n’en a pas parlé beaucoup, je l’ai appris en même temps que tout le monde», a confié Koné qui a dit qu’il perdra un grand frère.

Nancy s’attendait manifestement à ce que son milieu de terrain d’expérience tente un retour en Europe et n’a pas paru ébranlé par l’annonce de son départ.

«Il prend du plaisir, il essaie de bien finir et après, chacun fera sa route. Les départs et les arrivées vont partie du football, on est dans le moment présent et ça ne veut pas dire qu’on a peur du futur.»