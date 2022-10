Baseball majeur: des confrontations enlevantes au premier tour

Le premier tour des séries éliminatoires du baseball majeur, qui opposera les meilleurs deuxièmes dans les ligues Américaine et Nationale, s’amorceront vendredi. Outre le duel entre les Blue Jays de Toronto et les Mariners de Seattle, le calendrier d’après-saison offrira aux amateurs des confrontations de grande qualité.

TVA Sports diffusera les matchs de la Nationale pendant le calendrier éliminatoire. Les Phillies et les Cardinals s’affronteront sur nos ondes vendredi dès 14 h. Leur duel sera suivi à 20 h de celui entre les Padres et les Mets.

Rays de Tampa Bay c. Guardians de Cleveland

Les Rays (86-76) n’arriveront pas avec beaucoup de confiance en séries éliminatoires, eux qui ont perdu leurs cinq derniers matchs. Les Guardians (92-70) avaient aussi eu le meilleur sur l’équipe floridienne à la fin du mois de septembre en les battant deux fois.

L’attaque de Tampa Bay se devra d’être plus constante après avoir été limitée à un point ou moins dans sept de ses 11 dernières sorties. Des blessures à Kevin Kiermaier et Brandon Lowe ont évidemment fait mal.

C’est peut-être sur la butte que ça se jouera. Shane McClanahan et Tyler Glasnow, qui revient tout juste d’une blessure, sont les meilleures options du côté des Rays. Or, Shane Bieber, Triston McKenzie et Cal Quantrill ont chacun connu l’une de leurs saisons les plus productives.

Il s’agira également d’une bataille entre les gérants Terry Francona, le mentor, et son élève Kevin Cash. Les deux hommes ont collaboré pendant trois ans à Cleveland.

Phillies de Philadelphie c. Cardinals de St. Louis

Il faut remonter à 2011 pour revoir les Phillies (87-75) et les Cardinals (93-69) s’affronter en éliminatoires. Ces derniers avaient causé une surprise en battant leurs rivaux avant de remporter la Série mondiale.

Cette saison, les «Cards» ont été menés par Paul Goldschmidt et Nolan Arenado, qui ont chacun franchi le plateau des 100 points produits. Le bon vieux Albert Pujols, à sa dernière saison dans les majeures, a aussi très bien contribué en attaque avec 68 points et 24 longues balles.

Les Phillies sont également bien nantis en attaque avec le meneur pour les circuits dans la Ligue nationale, Kyle Schwarber, et les vedettes Bryce Harper et Rhys Hoskins.

Zack Wheeler (12-7) sera le partant de St. Louis pour le match numéro 1, tandis que Philadelphie fera confiance à Jose Quintana (6-7).

Padres de San Diego c. Mets de New York

Les Mets (101-61) sont passés à un cheveu de remporter les honneurs dans l’Est de la Nationale, mais les Braves d’Atlanta, qui ont montré la même fiche, ont terminé devant eux. Les New-Yorkais doivent ainsi passer par le tour des meilleurs deuxièmes et c’est un adversaire dangereux qui les attend.

Les Padres (89-73) ont grandement amélioré leur équipe à la date limite des transactions en faisant l’acquisition du convoité Juan Soto et de l’efficace Josh Hader. Soto tarde à exploser à San Diego, mais c’est peut-être en éliminatoires qu’il ouvrira la machine.

Chez les lanceurs, les Mets ont à leur disposition les as Jacob deGrom et Max Scherzer (11-5). C’est ce dernier, le vainqueur de trois trophées Cy-Young, qui sera envoyé dans la mêlée vendredi. Les Padres n’ont pas annoncé l’identité de leur partant, mais en suivant la rotation habituelle, Yu Darvish (16-8) devrait être d’office.