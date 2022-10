Barzal et les Islanders ne font qu’une bouchée des Devils

Nouveau détenteur d’un pacte de huit ans et de 73,2 millions $, Mathew Barzal a pavé la voie à une victoire de 5 à 2 des Islanders contre les Devils du New Jersey avec le premier but des siens, jeudi à New York.

Barzal a créé l’égalité en première période après un filet de Ryan Graves. Ses coéquipiers Noah Dobson, Ross Johnston, Anthony Beauvillier et Aatu Raty ont ensuite enfilé l’aiguille pour les favoris locaux. Semyon Varlamov a pour sa part réalisé 26 arrêts pour l’emporter. Graeme Clarke a été l’autre joueur à le déjouer.

À l’autre bout de la patinoire, Mackenzie Blackwood a connu une soirée difficile, cédant cinq fois sur 26 lancers.

Les Devils ont encore un match préparatoire contre les Bruins, samedi à Boston, tandis que les Islanders recevront la visite des Rangers le même jour.

Montour tranche au bon moment

À Sunrise, le défenseur Brandon Montour a joué les héros en inscrivant le filet gagnant avec 75 secondes à écouler en troisième période, dans un gain de 3 à 2 des Panthers de la Floride contre le Lightning de Tampa Bay.

Si cette victoire est survenue en toute fin de rencontre, elle était malgré tout méritée puisque les favoris locaux ont dominé 41-28 au chapitre des tirs au but. Ceux de Zac Dalpe et Aleksi Heponiemi ont également trompé Andrei Vasilevskiy, auteur de 38 arrêts.

Nicholas Paul et Vladislav Namestnikov ont malgré tout pimenté les choses en effaçant l’avance de deux buts des Panthers. Sergei Bobrovsky a toutefois tenu le fort en bloquant 26 rondelles.

Les deux équipes se retrouveront samedi pour un dernier match présaison, cette fois à Tampa.