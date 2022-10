Arber Xhekaj : le défenseur avec un ADN différent

Arber Xhekaj n’a pas connu un match parfait à Gander, cette petite municipalité de Terre-Neuve-et-Labrador. Il y a eu des revirements, des décisions douteuses avec la rondelle et deux mauvaises punitions, mais il a encore une fois trouvé une façon de faire parler de lui.

Jamais repêché, Xhekaj a compris un principe. Si la porte est fermée, tu dois la défoncer. Il a cette attitude rare, celle d’un joueur qui ne reculera jamais pour atteindre son rêve.

À 21 ans et à l’aube de sa première saison chez les professionnels, le gros défenseur de 6 pi 4 po et 238 lb a déjà gagné son pari. Il complique dangereusement les plans de Martin St-Louis, Kent Hughes et Jeff Gorton à son sujet.

Francis Bouillon avait prédit avant le début du tournoi des recrues à Buffalo qu’il aurait besoin de millage dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval. C’est encore probablement la destination la plus logique pour lui permettre de grandir tranquillement.

Mais Xhekaj a une carte dans sa manche qu’aucun autre défenseur de l’équipe ne peut avoir. Il est intimidant physiquement, il aime le jeu physique et il a un don pour devenir rapidement l’ennemi de l’autre équipe.

Contre Watson

Dans ce premier de deux rencontres préparatoires dans les provinces de l’Atlantique, Xhekaj a renversé le centre Tim Stützle avec un coup d’épaule devant le filet de Cayden Primeau. Il a aussi défendu son coéquipier Kirby Dach, un autre gros bonhomme, qui venait de se faire frapper par Auston Watson.

On ne fera pas l’apologie de la violence au hockey. Mais tant que les bagarres resteront permises, un joueur comme Xhekaj peut faire réfléchir un rival.

Watson, 30 ans, a une expérience de 407 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et il n’a jamais été reconnu pour ses talents de marqueur avec 489 minutes de punition. Malgré cela, Xhekaj n’a jamais hésité. Dès qu’il a vu Dach au sol derrière le filet, il a engagé le combat avec l’ailier des Sénateurs d'Ottawa. Un combat que le jeunot de 21 ans, qui n’a toujours pas joué un match chez les pros, a remporté.

Le cas Brady Tkachuk

La scène restait fascinante. Après le revers de 5 à 4 de mardi dernier au Centre Bell contre les Sénateurs, Xhekaj est resté de longues minutes dans le vestiaire de l’équipe. Avec une poignée de journalistes, dont l’auteur de ces lignes et Marc-André Perreault de TVA Sports, l’Ontarien a raconté ce qu’il ressentait à l’idée de s’enguirlander avec le capitaine, Brady Tkachuk.

« Je trouve ça génial, c’est incroyable, avait-il répliqué. Premièrement, ça veut dire qu’un joueur étoile comme Tkachuk connaît mon nom s’il prend le temps de m’insulter. C’est un signe que je fais mon travail. Ça ne me dérange pas le moins du monde.»

Après ce match à Gander, D.J. Smith n’était pas un homme heureux. L’entraîneur en chef des Sens a raconté aux journalistes sur place qu’il n’aimait pas que certains joueurs du CH ciblaient ses meilleurs joueurs. Oui, il avait sur le cœur le coup de Josh Anderson contre Stutzle en fin de rencontre, mais il devait aussi penser à Xhekaj.

Encore une fois, le jeune défenseur de 21 ans a fait son boulot. Il dérange. Il fait parler de lui. Il gagne des points. Et il se rapproche de Montréal.