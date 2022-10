Antonio Inoki, de New Japan à Mohamed Ali

Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat reviennent sur le décès de la légende de la lutte professionnelle et fondateur de la New Japan, Antonio Inoki.

Ils brossent un portrait complet de sa carrière, de ses accomplissements, de son combat avec Mohamed Ali et de son titre de la WWF.

Aussi, les deux animateurs parlent à Marc Blondin en prévision de Bound For Glory, font leurs prédictions pour Extreme Rules et discutent de la situation avec Sammy Guevara et Andrade.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!