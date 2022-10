Un parc en l’honneur de Dickie Moore à Montréal

La Ville de Montréal a rendu hommage à l’ancienne légende du Canadien Dickie Moore, décédé le 19 décembre 2015 à l'âge de 84 ans, en nommant à sa mémoire un nouveau parc dans le quartier de Parc-Extension, où il a grandi.

«Je trouve que c’est important de marquer le territoire du nom de ceux qui l’ont influencé. M. Moore a inspiré, de par sa carrière et ses accomplissements sportifs, tant de jeunes et il a fait rayonner Montréal», a expliqué la mairesse Valérie Plante.

Proposant des aires de détentes et de jeux, le parc a été réalisé dans le cadre du projet urbain MIL Montréal, près du nouveau campus de l’Université de Montréal. L’endroit a également été doté d’un «jardin de pluie», qui redirige les eaux pluviales de la rue vers le parc, afin de désengorger le réseau souterrain de la Ville.

«Les parcs, pour notre administration, sont vraiment importants. Ils créent des milieux de vie, mais ils servent aussi à protéger l’environnement», a ajouté Mme Plante.

La fille de M. Moore, Lianne Moore, était présente pour l’inauguration protocolaire. Émue, elle a rappelé qu’au-delà de son statut de vedette du Canadien, le hockeyeur était d’abord et avant tout son père.

«Il était très humble et il se souciait de tout le monde. Il ne s’est jamais placé devant les autres», s’est-elle remémorée.

Les larmes aux yeux, elle a remercié la Ville. «Il me manque chaque jour, mais vous allez le faire rester longtemps, parce que son nom est ici. C’est un bel honneur», a-t-elle ajouté.

Né à Montréal en 1931, M. Moore a joué à la position d’ailier gauche pour le Canadien entre 1951 et 1963, remportant six fois la coupe Stanley et étant sélectionné à six reprises également pour le match des étoiles.

En 1959, il avait marqué un nombre record de 96 points, une marque qui a depuis été dépassée.

Il a été admis au Temple de la renommée en 1974. Son chandail numéro 12 a également été retiré par le Canadien en 2005.