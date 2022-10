Pour l’animateur Jean-Charles Lajoie, la haute direction des Canadiens de Montréal a misé juste en octroyant un premier contrat professionnel à Logan Mailloux.

Le 31e choix au total en 2021, dernière sélection de premier tour de l’ère Marc Bergevin, est plus connu pour la frasque commise en Suède l’automne avant l’encan auquel il était admissible. Plusieurs amateurs et experts jugeaient que l’équipe devait s’en départir plutôt que de lui laisser la chance de le réhabiliter.

Ci-dessus, voyez la chronique de Jean-Charles Lajoie au «Billet de saison» à «JiC».

Dans son Billet de saison de mercredi, à «JiC», l’animateur a répondu à ceux qui soutiennent que le grand défenseur de 19 ans devrait être chassé de l’organisation plutôt que d’y grandir.

«(Même si) le Canadien avait voulu échanger Logan Mailloux, tu vas obtenir une claque sur la gueule en retour. T’échanges pas Logan Mailloux. T’as, jusqu’à preuve du contraire, gaspillé un choix de premier tour pour le repêcher, mais l’as-tu vraiment gaspillé? J’en doute beaucoup.

«Pour moi, c’est une excellente nouvelle, ce contrat d’entrée de trois ans de Logan Mailloux. Le CH a bien agi avec le fonds d’aide, le premier million (injecté) par Geoff Molson et la Fondation des Canadiens pour l'enfance.»

Pour Jean-Charles Lajoie, Mailloux «a payé sa dette, il a droit au pardon et surtout de reprendre une vie normale», puisqu’il a démontré son désir de s’améliorer sur le plan humain.

«Le "kid" montre beaucoup de sérieux et de remords à la fois. Il s’est pris en main. On regarde en avant et on constate qu’on a tout un défenseur droitier sous la main. Sinon, on refuse de vivre dans une société libre et juste. On refuse de vivre dans une société de justice.»

Mailloux a brillé par son absence au camp du Tricolore. Il ne serait pas complètement rétabli d’une blessure à une épaule subie en avril. Il a fréquemment patiné en solitaire.