Pas de Triple couronne pour Aaron Judge

Auteur du plus grand nombre de circuits et de points produits dans la Ligue américaine cette saison, le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge n’a pas mis la main sur la Triple couronne en raison de sa moyenne au bâton.

Judge a été à l’origine de 131 points en 2022, soit cinq de plus que Jose Ramirez, des Guardians de Cleveland. Son total de longues balles (62) est le plus élevé dans l’histoire de la Ligue américaine, lui qui domine son plus proche poursuivant, Mike Trout (Angels de Los Angeles) par 22 coups de semonce.

Vladimir Guerrero fils, qui avait mené le baseball majeur avec 48 élans l’an dernier, n’a pu faire mieux que 32 circuits cette saison. Le joueur des Blue Jays de Toronto a ainsi terminé au septième rang dans l’Américaine.

Judge est toutefois second pour la moyenne au bâton (,311), à peine inférieure à celle du joueur de premier but des Twins du Minnesota Luis Arraez (,316).

Le joueur d’arrêt-court des Jays Bo Bichette est pour une deuxième année consécutive le frappeur ayant accumulé le plus de coups sûrs, avec 189.

Chez les lanceurs, Justin Verlander (Astros de Houston) a dominé tant au niveau des victoires (18) que de la moyenne de points alloués (1,75). Alek Manoah, l’as de Toronto, a terminé respectivement au second et au troisième rang dans ces catégories.

Toujours chez les Jays, le releveur Jordan Romano a terminé troisième avec 36 sauvetages, derrière les 42 d’Emmanyel Clase (Guardians) et les 37 de Liam Hendriks (White Sox de Chicago).