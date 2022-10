L’Inter Miami très convaincant à la maison

L’Inter Miami CF a assuré sa place en matchs éliminatoires de la Major League Soccer (MLS) en battant ses rivaux floridiens de l’Orlando City SC 4 à 1, mercredi soir, au Lockhart Stadium.

Voyez les faits saillants de ce duel dans la vidéo principale ci-dessus.

C’est à cet endroit que les hommes de l’entraîneur-chef Phil Neville recevront la visite du CF Montréal, dimanche, pour conclure la saison régulière. Miami pourra le faire sans la pression de disputer un duel sans lendemain.

Leonardo Campana a donné le ton très rapidement en s’inscrivant à la marque 35 secondes après le premier coup de sifflet de l’arbitre. L’Équatorien a pris les défenseurs de vitesse avant de décocher un tir lobé au-dessus du gardien Pedro Gallese, qui s’était aventuré trop loin de sa cage.

L’inévitable Gonzalo Higuain a frappé à deux reprises pour Miami, dont une fois sur un tir de pénalité, pour porter son total de buts à sept au cours des cinq dernières parties. Ariel Lassiter a conclu la poussée offensive des siens avec une réussite à la 65e minute.

Ercan Kara (71e) a assuré la réplique pour Orlando. Les «Lions» devront gagner leur dernier match contre le Crew de Columbus ou, en cas de verdict nul, espérer un revers du FC Cincinnati pour décrocher un billet pour le calendrier éliminatoire.

Des bâtons dans les roues du Crew

Au Bank of America Stadium, le Charlotte FC n’a pu conserver ses minces chances d’atteindre le calendrier éliminatoire, mais a empêché le Crew de prendre le large avec un but tardif pour arracher un match nul de 2 à 2.

Faits saillants - Charlotte FC vs Columbus Crew -

L’équipe d’expansion, avec 42 points et un match à jouer, est neuvième au classement dans l’Est, deux rangs derrière le Crew, septième avec 46 points. Ce point récolté par l’équipe de l’Ohio était toutefois très important puisqu’il n’aura que la défaite à éviter dimanche prochain face à Orlando.

Si Andre Shinyashiki a frustré Columbus avec son but dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps, le plus beau moment de la rencontre s’est produit à la 36e minute. Le Crew a récupéré le ballon à la suite d’une faute, et Lucas Zelarayan a surpris le gardien Kristijan Kahlina d’une énorme frappe du centre du terrain.

Ce filet sur une distance de 56,1 verges est le plus long inscrit sur coup franc dans l’histoire de la MLS. Le précédent record appartenait à Jamie Smith, des Rapids du Colorado, qui avait marqué sur 52 verges en mai 2011.

Après avoir touché quatre fois la cible samedi contre l’Union de Philadelphie, Daniel Rios a poursuivi ses succès avec un autre but pour Charlotte. Luis Diaz a été l’auteur de l’autre réussite du Crew.