Les Tchèques font la pluie et le beau temps pour les Bruins

Le trio tchèque des Bruins de Boston composé de Pavel Zacha, David Pastrnak et David Krejci s’est mis en évidence dans une victoire 5 à 4 contre les Rangers, mercredi à New York.

Nouveau venu à Boston après avoir passé les sept premières années de sa carrière professionnelle avec les Devils du New Jersey, Zacha a totalisé un but et deux aides, tout comme Pastrnak. Krejci a lui aussi touché la cible tout en se faisant complice d’un filet.

L’ancien du Canadien de Montréal Mike Reilly a également contribué. Le défenseur a totalisé deux points, enfilant l’aiguille une fois. Devant la cage des visiteurs, Jeremy Swayman a repoussé 28 des 32 rondelles dirigées vers lui.

Le jeune Kaapo Kakko a démontré de belles choses dans la défaite avec un doublé, tout comme son coéquipier Mika Zibanejad. Jaroslav Halak a toutefois été incapable de limiter les dégâts, cédant cinq fois sur 26 lancers.

Brown fait plaisir à ses nouveaux partisans

Connor Brown en est lui aussi à ses premiers coups de patin avec sa nouvelle équipe. Il a mené ses Capitals à la victoire avec son premier but gagnant à Washington dans un gain de 4 à 2 contre les Red Wings de Detroit.

L’ancien des Sénateurs d’Ottawa a brisé une égalité de 2 à 2 en complétant un jeu de Dylan Strome et Evgeny Kuznetsov sur le jeu de puissance avec moins de trois minutes à écouler au match. Alexander Ovechkin a ensuite complété la marque dans une cage déserte.

Tyler Bertuzzi et Michael Rasmussen, pour les Wings, ainsi que Connor McMichael et Nick Jensen, pour les favoris locaux, ont également fait bouger les cordages.

Par ailleurs, T.J. Oshie a quitté le match après une dure mise en échec de Joseph Veleno et il n’est pas revenu par la suite. Il s’est blessé au haut du corps et son état de santé sera réévalué jeudi, ont confirmé les Capitals.

