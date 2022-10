Les Dodgers terminent la saison en force

Les Dodgers ont conclu une campagne qui restera dans les annales du baseball majeur avec une 111e victoire, un effort de 6 à 1 contre les Rockies du Colorado, mercredi, à Los Angeles.

L’édition 2022 des Dodgers (111-51) s’est glissée parmi les cinq meilleures équipes de l’histoire avec ce gain qui leur permet de terminer au sommet des ligues majeures. Seuls les Cubs de Chicago de 1906 (116), les Mariners de Seattle de 2001 (116), les Yankees de New York de 1998 (114) et les Indians de Cleveland de 1954 (111) ont accumulé plus de victoires en une saison.

Freddie Freeman, Trea Turner et Cody Bellinger ont tous frappé des circuits et le lanceur Clayton Kershaw (12-3) a enregistré une 12e victoire pour une 10e fois en carrière.

En terminant au sommet de la Ligue nationale, les Dodgers seront en attente de leurs adversaires au premier tour éliminatoire, tout comme les champions de l’Américaine, les Astros de Houston (106-56).

Ces derniers ont également conclu de belle façon la saison régulière en conservant leur avance pour vaincre les Phillies de Philadelphie 3 à 2. Chas McCormick, Yordan Alvarez et Christian Vazquez ont produit un point chacun, ce qui a été suffisant à l’équipe texane malgré une remontée amorcée en huitième manche par leurs adversaires.

Les Yankees tout juste à court

Du côté du Globe Life Field, les Yankees de New York (99-63) ont donné congé à Aaron Judge après son circuit record de la veille, et n’ont pas été en mesure d’amasser une 100e victoire cette année, alors qu’ils ont été battus 4 à 2 par les Rangers du Texas.

Les Bombardiers du Bronx ont subi la défaite à leurs deux dernières parties, mais ont aussi plusieurs jours de congé en vertu de leur statut de meneur dans l’Est de l’Américaine.

Au cours des premières séries éliminatoires de trois rencontres dans cette ligue, les Guardians de Cleveland croiseront le fer avec les Rays de Tampa Bay et les Blue Jays de Toronto affronteront les Mariners de Seattle.

Dans la Nationale, les Braves d’Atlanta ont aussi un laissez-passer au premier tour après avoir remporté la section Est. Dans les séries pour couronner les meilleurs deuxièmes, les Cardinals de St. Louis seront confrontés aux Phillies de Philadelphie, tandis que les Mets de New York livreront bataille aux Padres de San Diego.

Ailleurs dans le baseball majeur

À Oakland, Mike Trout a cogné sa 40e longue balle de la saison et sa 350e en carrière dans la défaite des Angels de Los Angeles face aux Athletics. Pour ces derniers, le vétéran Stephen Vogt a étiré les bras à son dernier match avant la retraite.

Les Cubs de Chicago sont depuis longtemps hors du portrait des éliminatoires, mais ça ne les a pas empêchés de s’amuser à leur dernier duel face aux Reds de Cincinnati, au Great American Ball Park. David Bote a produit cinq points, et P.J. Higgins, Franmil Reyes et Zach McKinstry en ont ajouté trois chacun dans un gain de 15 à 2.

Chez les Québécois, Abraham Toro (Mariners de Seattle) a frappé deux fois en lieu sûr à son dernier match et Charles Leblanc (Marlins de Miami) a réussi un coup sûr en plus de croiser deux fois la plaque.