Les Canadiennes voudront exceller au tournoi de Saguenay

Tennis Canada a révélé mercredi l’identité des joueuses de tennis qui participeront au Challenger Banque Nationale de Saguenay du 17 au 23 octobre et parmi elles, la Canadienne Katherine Sebov tentera de répéter ses exploits du passé.

Détentrice du 280e rang mondial et gagnante de la compétition en 2018, l’athlète de l’unifolié se retrouvera dans le tableau principal. Ses compatriotes Cadence Brace (454e), Marina Stakusic (450e), Stacey Fung (461e), Kayla Cross (795e) et Ana Grubor (1064e) auront pour leur part à passer par les qualifications.

Pour cette première présentation de l’événement saguenéen depuis 2019, la Japonaise Moyuka Uchijima, 124e du circuit de la WTA, sera la favorite de l’épreuve. Elle aura fort à faire contre les Américaines Robin Anderson (164e) et Louisa Chirico (195e) ainsi que la Néerlandaise Arianne Hartono (147e).

«Nous nous réjouissons de retourner à Saguenay après une absence de deux ans, a déclaré dans un communiqué Francis Milloy, directeur du Challenger Banque Nationale de Saguenay. Nous avons toujours eu droit à du tennis très relevé ici et je suis sûr que la 15e édition sera l’une de plus captivantes. Ce tournoi est un excellent tremplin pour nos jeunes joueuses canadiennes qui tentent de trouver leur place sur la scène internationale et de gravir les échelons du classement mondial.»

Le tournoi célébrera son 15e anniversaire cette année et offrira une bourse globale de 60 000 $US et se déroulera au Club de tennis intérieur Saguenay. Des laissez-passer seront accordés à quelques joueuses ultérieurement.