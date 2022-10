La raison pour laquelle Juraj Slafkovsky doit jouer sur le premier trio

Malgré une première expérience qui n'a pas été parfaite, Mathieu Perreault veut voir Juraj Slafkovsky poursuivre l'aventure avec Nick Suzuki et Cole Caufield.

C'est ce qu'il a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi.

«J'aimerais voir Slafkovsky avec Suzuki et Caufield. L'aspect qui fait de lui un bon joueur, c'est comment il rentre dans les coins et sort avec la rondelle. Je trouve que c'est un bon complément pour Suzuki et Caufield. J'aimerais le voir dans ce rôle pour encore quelques matchs. Si je me fie au camp, je ne suis pas prêt à dire que Mike Hoffman ou Dadonov en ont fait plus que Slafkovsky. Il n'y a aucune raison de mettre un de ces gars à sa place, pour l'instant.»

Celui qui a porté l'uniforme de la formation montréalaise la saison dernière croit également que le premier choix au dernier repêchage est une meilleure option pour le premier trio que Josh Anderson.

«Je trouve que Slafkovsky a un meilleur sens du hockey que Josh Anderson. Il est fort, pesant et bon pour récupérer les rondelles. Il a un peu plus la vision aussi pour pouvoir faire le jeu après. Josh, c'est de la puissance à l'état pur, mais tu ne peux pas trop lui demander d'aller récupérer une rondelle dans un coin. Ce n'est pas trop son style, selon moi. C'est pour ça que je préfère Slafkovsky à Anderson.»

En ce qui concerne la défensive, Perreault y va d'un choix assez surprenant comme partenaire de jeu à Mike Matheson pour amorcer la saison.

«Là où ça se complique c'est de savoir qui va jouer avec Matheson. Il n'y a pas personne qui a démontré qu'il pouvait prendre ce poste en attendant Edmundson. Peut-être Corey Schueneman pour commencer la saison? Sans être flamboyant, Il fait un bon travail. Je sais que les entraîneurs l'aiment beaucoup. Il a de l'expérience et il a joué l'an dernier.»

Le Québécois croit également que Arber Xhekaj mérite de percer la formation pour le match d'ouverture.

«Pour l'instant, il reste. Surtout avec la blessure à Joel Edmundson, c'est pratiquement le même style de défenseur. Les deux sont gauchers. Tant que Joel est blessé, c'est lui que je vois là. Mais je le vois sur une troisième paire avec Chris Wideman.»

