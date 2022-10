«La logique serait qu'il commence à Montréal»

Alors que de plus en plus d’amateurs et d’experts le voient commencer la saison à Laval, Renaud Lavoie estime que c’est à Montréal que Juraj Slafkovsky entamera la campagne.

«Je te dirais que ce serait surprenant qu’il soit cédé. [...] La logique serait que Slafkovsky commence la saison avec les Canadiens», a affirmé le journaliste de TVA Sports lors de l’enregistrement du balado La Dose de jeudi matin.

Selon Lavoie, cette décision va de soi, car il n’y a pas d’autres jeunes attaquants qui cognent à la porte à l’heure actuelle.

«Tu vas garder Slafkovsky avant Jesse Ylonen. Et c’est sûr à 100% que tu vas garder Slafkovsky avant Michael Pezzetta. À l’attaque, à part ça, y’a pas vraiment d’autres choses. Il n’y aura pas de surprises.»

Le reporter croit également qu’Arber Xhekaj sera de la formation du Tricolore au début de la saison. L’intimidant gaillard amène une dimension qui se fait rare dans la Ligue nationale de hockey de nos jours.

«Joel Edmundson, a rappelé Lavoie avant de poursuivre ses explications. Quand ça brasse un peu sur la glace, il est capable de calmer les choses et de prévenir les joueurs adverses. L’autre joueur qui peut faire ça [chez les Canadiens], c’est Josh Anderson. Par contre, il y a un bémol dans le cas d’Anderson. L’an passé, lors d’un combat, il s’est blessé à un poignet. Il a été capable de terminer la saison, mais il ne pouvait plus se battre.

«L’équipe sera particulièrement jeune. Quand on pense à Nick Suzuki, Cole Caufield, Slafkovsky, il faut penser à une façon de protéger ces joueurs-là.»

Qui plus est, Xhekaj a démontré qu’il est un joueur de hockey pas piqué des vers.

«Ce n’est surtout pas juste un bagarreur, a noté Lavoie. Il a un très bon flair offensif. Son coup de patin est plus que raisonnable, à défaut d’être parfait.»