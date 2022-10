Le robuste défenseur Arber Xhekaj crée toute une impression au camp d’entraînement des Canadiens et semble gagner de nouveaux admirateurs à chaque match préparatoire qu’il dispute.

Mercredi, c’est l’ancien teigneux attaquant du CH Steve Bégin qui a manifesté son appréciation de l’arrière de 21 ans. Il faut dire que Xhekaj a disputé un fort match, mardi soir, en marquant un but contre les Sénateurs en plus de livrer un furieux combat, l’une de ses spécialités.

«Il joue avec une assurance, une aisance incroyable», a déclaré Bégin à «la Poche bleue le midi».

«Je le vois aller à toutes les parties, a-t-il expliqué. Je me dis "voyons donc"! Et il est "tough", il n’a pas peur, il frappe. Il n'a jamais l'air stressé sur la glace! Il s'en va comme si c'était un match au parc. Il fait ses jeux, la plupart du temps il les réussit et quand il fait une erreur, c'est zéro stress, il continue.»

Ajoutant que Xhekaj l’«épate à toutes les fois qu'il est sur la patinoire», Bégin estime que le CH a terriblement besoin d’un joueur comme lui.

«Je l'adore, a-t-il lancé. Tout ce qu'il apporte sur la patinoire, il se déplace bien, défensivement il est bon, un bon bâton, de belles passes, il a un bon lancer également. Et il est "tough"! On en a besoin, d'un gars comme lui. Totalement besoin de lui.»

Slafkovsky : pas de stress

Bégin a aussi invité les amateurs et autres observateurs à prendre une grande respiration au sujet de Juraj Slafkovsky, premier choix au total du dernier repêchage, qui connaît un premier camp en demi-teinte avec les Canadiens.

«Je pense qu'il manque peut-être un peu de vitesse, mais il ne faut pas paniquer, a-t-il souligné. Il est jeune. Ce ne sera pas facile; ce n'est pas parce qu'il a été le premier choix qu'il va compter 40 buts cette année! C'est une progression, un chemin à faire et il faut qu'il soit constant. La première partie a été correcte, la deuxième, on l'a moins vu, la troisième, il a rebondi. La dernière a été difficile, il s'est fait frapper beaucoup.»

«Oui, il a peut-être un peu trop de poids, 238 livres c'est assez pesant (...) c'est un projet, là, a également mentionné l’ancien numéro 22. Les Canadiens auront un choix: soit on le garde ici et on le fait jouer avec des vétérans et une fois de temps en temps, il va aller regarder la partie dans les estrades, mais avec un jeune, tu ne peux pas trop faire ça. Tu veux lui donner du temps de glace, qu'il apprenne de ses erreurs, c'est important.»

Bégin n’est «pas stressé» avec Slafkovsky, et s’attend à le voir réussir une belle carrière dans la LNH.

Voyez la discussion complète en vidéo principale.