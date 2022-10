Exit Drouin, Hoffman et Dadonov

Le camp préparatoire du Tricolore s’étire. Malgré six parties disputées et encore deux autres à venir, plusieurs décisions ne sont pas coulées dans le béton. Quels joueurs seront rétrogradés, lesquels seront de la formation initiale de Martin St-Louis; Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse se sont prêtés à l’exercice des fameuses «coupures».

Force est d’admettre que l’état-major montréalais doit trancher dans le dossier de Juraj Slafkovsky, à savoir s’il débutera la saison au sein du grand club ou non. Les dirigeants doivent également déterminer qui formera la jeune brigade défensive ainsi qu’arrêter leur choix entre plusieurs attaquants possédant un contrat à un seul volet, entre autres.

Repartir à zéro, ou presque

L’ex-porte-couleurs des Canadiens, Guillaume Latendresse voit l’occasion de changer la culture du CH en marquant un coup de barre bien senti en se séparant de Jonathan Drouin, Evgenii Dadonov, Mike Hoffman, Jesse Ylonen et Rafaël Harvey-Pinard.

«Dans la mesure où on veut changer la dynamique, la philosophie et qu’on est prêt à perdre certains matchs, ce sont des joueurs qui ne font pas partie du plan.»

«Il faut trouver une façon de se départir des Drouin, Dadonov et Hoffman, que ce soit via le marché des échanges ou le ballottage. J’aimerais qu’on donne la place aux jeunes», a d’abord expliqué Latendresse.

La logique respectée?

À l’inverse, Maxim Lapierre y est allé de prudence en rétrogradant quelques espoirs dans la Ligue américaine de hockey (LAH), en occurrence les attaquants Michael Pezzetta, Emil Heineman, Jesse Ylonen, Rafaël Harvey-Pinard et en se séparant de Christian Dvorak ou Mike Hoffman.

«Kirby Dach et Sean Monahan sont cent fois meilleurs que Dvorak. C’est une ligue qui est de plus en plus rapide et Christian est de plus en plus lent.»

«Il faut échanger un gars entre Dvorak et Hoffman même si ce n’est pas facile à faire en raison du plafond salarial», a ajouté Lapierre.

Jake Evans mérite une opportunité

«Je ne veux pas voir Jake Evans sur le quatrième trio. Jake mérite d’évoluer sur le top 9, Dvorak devient, encore une fois, de trop», a maintenu Latendresse.

Un débat de plus

Un autre débat pointe à l’horizon. Le pilote Martin St-Louis et l’organisation préféreront-ils un échiquier composé de 14 attaquants, 7 défenseurs et 2 gardiens ou opteront-ils pour 13 avants, 8 arrières et 2 cerbères?

«Le danger de garder huit défenseurs est qu’un jeune espoir talentueux passe du temps dans les gradins plutôt que de prendre de l’expérience sur la glace», a rappelé l’ancien agitateur du CH.

«Les jeunes arrières doivent jouer à Laval et le Canadien les rappellera en cas de besoin», a conclu Lapierre.

«Considérant la jeunesse de la brigade défensive, j’opterais pour l’option des huit défenseurs pour commencer l’année afin de voir qui va prendre le dessus à la ligne bleue», a rétorqué l’ancien numéro 84 du Tricolore.

Voyez le segment complet dans la vidéo principale ci-dessus.