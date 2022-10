Denis Shapovalov revient en force

Le Canadien Denis Shapovalov a rapidement effacé la déception vécue en finale du tournoi de tennis de Séoul en remportant son premier match à Tokyo, mercredi.

La septième tête de série de la compétition et 22e raquette mondiale a vaincu l’Américain Steve Johnson en deux manches de 6-3 et 7-6 (3), mettant 1 h 21 min pour prendre rendez-vous avec le Japonais Rio Noguchi, un adversaire issu des qualifications occupant le 291e rang chez les professionnels.

Shapovalov a été dominant au service contre le 112e joueur au monde, claquant 11 as et empochant 37 des 38 points disputés quand il possédait les premières balles en main. Il a conservé un pourcentage d’efficacité de 76 % sur son service initial.

«Ce fut vraiment l’un de mes meilleurs affrontements sur cet aspect, a-t-il déclaré au site du circuit de l’ATP. Je sentais que c’était nécessaire contre Steve. Certes, si je lui avais donné des chances au second service, il en aurait profité et appliqué beaucoup de pression. Je suis très heureux de ma performance et j’espère continuer ainsi tout au long de la semaine.»

«Les courts sont très rapides ici, donc si je peux placer en jeu plusieurs premiers services, je crois que les probabilités de gagner le point sont très élevées», a-t-il ajouté.

«Shapo» dit également se sentir très à l’aise et ses rivaux n’ont qu’à bien se tenir.

«J’ai déjà vécu cette expérience en jouant la semaine suivant une participation à une finale. [...] Le plus important selon moi, c’est d’être dans de bonnes dispositions mentalement. Je suis toujours bien physiquement et je touche du bois à ce sujet. Je me sens bien au plan mental, je suis très motivé. Quand vous perdez une finale, ça vous incite encore plus à bien jouer dans la semaine subséquente.»