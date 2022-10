Logan Mailloux avec le Tricolore pour y rester

Les Canadiens de Montréal ont accordé mercredi un contrat d'entrée de trois ans au défenseur Logan Mailloux.

Ce dernier touchera un salaire de 750 000 $ s’il évolue dans la Ligue nationale de hockey la saison prochaine. La somme passera à 832 500 $ pour les deux campagnes suivantes. Un boni de signature de 92 500 $ est compris dans cette entente qui vaudra 70 000 $ annuellement à l’arrière de 19 ans dans la Ligue américaine.

Certes, le Tricolore est conscient des réactions négatives ayant été exprimées à la suite de la sélection de Mailloux au 31e rang du repêchage amateur de 2021. Celui-ci avait préalablement conseillé à toutes les formations du circuit Bettman de ne pas le choisir en raison de ses ennuis à l’extérieur de la patinoire. Il a été condamné en Suède pour avoir partagé sans son consentement des photos explicites d’une femme avec qui il a entretenu une relation à l’automne 2020, ce qui est illégal dans ce pays.

«C'est évidemment une décision à laquelle nous avons réfléchi en profondeur. La présence de Logan autour des membres de notre équipe et du personnel des opérations hockey pendant une bonne partie de l'été nous a permis de mieux le connaître et l'apprécier, a déclaré le directeur général du Canadien, Kent Hughes, par voie de communiqué. Logan a la possibilité de devenir un acteur de changement positif et nous travaillerons pour le soutenir dans tout effort vers cet objectif. Il reconnaît l'impact de son geste et bien sûr, le processus continue.»

Mailloux a été suspendu dans la Ligue junior de l’Ontario pour une partie significative de la dernière saison, mais a disputé 12 matchs, amassant trois buts et six mentions d’aide avec les Knights de London. Une blessure à l’épaule l’a aussi contraint à subir une opération au printemps.