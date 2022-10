Blue Jays : Otto Lopez ouvre la machine dans la défaite

Le Montréalais Otto Lopez a produit son tout premier point en carrière dans les ligues majeures dans une défaite de 5 à 4 des Blue Jays de Toronto contre les Orioles, dans le premier match d’un programme double, mercredi à Baltimore.

Son simple en deuxième manche a d’ailleurs permis à Gabriel Moreno de croiser le marbre dans un match sans incidence pour les éliminatoires.

Lopez voyait de l’action dans un deuxième duel cette saison après avoir frappé un coup sûr à sa seule présence au bâton, le 1er octobre contre les Red Sox de Boston. Il a poursuivi sur cette lancée dans le match du jour en plaçant trois fois la balle en lieu sûr en autant d’occasions. Il a également soutiré une passe gratuite.

La relève des Blue Jays a toutefois flanché, laissant filer une avance de quatre points. Malgré ses 18 départs cette saison, Mitch White (1-7) a été appelé sur la butte en cinquième manche. Il a accordé un double de deux points à Austin Hays en sixième, puis un circuit de trois points à Terrin Vavra – son premier en carrière – en huitième.

Vavra n’est pas le seul à avoir ouvert son compteur de longues balles. Chez les Jays, Gabriel Moreno a lui aussi expédié la balle dans les gradins pour inscrire trois points au tableau. Le Vénézuélien de 22 ans disputait un 24e match en carrière.

Le partant des Orioles, Mike Baumann, a permis quatre points, neuf coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers. DL Hall (1-1) a signé la victoire, tandis que Bryan Baker a réussi un tout premier sauvetage.

Les Jays disputaient en fin d’après-midi le dernier match de leur saison régulière. Ils seront ensuite de retour à Toronto où ils affronteront les Mariners de Seattle dans une série au meilleur de trois rencontres dès vendredi.