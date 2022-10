Barron mérite-t-il de commencer la saison à Montréal?

Pour reprendre une expression de l’entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona, André Tourigny, Arber Xhekaj a profité du camp pour remettre «sa carte d’affaires» aux supérieurs des Canadiens de Montréal.

Avec la blessure à Joel Edmundson, ses performances jusqu’ici lui ont-elles déjà assuré de décrocher une place au sein de la brigade défensive? L’ex-défenseur Alex Picard ne nie pas que le produit des Bulldogs de Hamilton constitue «une belle surprise», mais croit que ce serait au détriment de son développement.

«Est-ce qu’il mérite de commencer la saison à Montréal? Peut-être. Est-ce que c’est mieux pour son développement? Sûrement pas. Moi je l’enverrais à Laval», a-t-il énoncé mercredi à l’émission L’Après-match de la LNH, sur les ondes de TVA Sports.

Barron : rien d’acquis

Toujours parmi les jeunes qui poussent et que la direction voudrait voir leur forcer la main, Justin Barron a été capable du meilleur comme du pire depuis le début du calendrier préparatoire.

Impressionnant face aux Sénateurs d’Ottawa, samedi, le grand arrière a connu une soirée laborieuse deux soirs plus tard contre les Maple Leafs de Toronto.

Celui qui a été acquis de l’Avalanche du Colorado dans la transaction impliquant Artturi Lehkonen a-t-il une place assurée dans le top 6? Rien ne semble moins certain à présent, estime Picard.

«Barron a joué quatre matchs préparatoires jusqu’ici. Ça veut dire qu’on l’avait dans la formation (partante). Il était là. La façon qu’il est sorti des deux premiers matchs, il n’a pas joué à la hauteur de son talent.

«Là, peut-être qu’on s’est posé des questions.»

«Contre Ottawa, son troisième match, il a très bien joué. Le dernier, ça n’a pas été facile. S’est-il tiré dans le pied lui-même? Est-ce qu’il va commencer la saison à Laval?»

Garder confiance

Le cas échéant, la pente pourrait être plus ardue à remonter. Picard explique: «c’est une grosse différence. Quand tu perces l’équipe et que tu joues le premier match, la confiance est gonflée. C’est l’effet inverse quand tu la commences dans la Ligue américaine.»

Pour Éric Fichaud, une confiance ébranlée est justement l’un des risques liés au sort qui attend ces jeunes.

«Les gaffes comme Kaiden Guhle (mercredi contre les Sénateurs), ça va arriver. Quand on dit "ils vont en faire des erreurs". On dit toujours ça, mais quand ils en font, on ne veut pas qu’ils en commettent. Il faut que tu vives avec ça.

«C’est la même chose pour Jordan Harris. Un moment donné, quand tes gars sont à -20 après un mois, ça commence à être dur pour ces jeunes-là. L’environnement est important quand tu veux développer des gars. Ça aussi, il faut le considérer.»

Voyez le segment dans la vidéo, ci-dessus.

***TVA Sports présente dès 18h jeudi le match préparatoire entre les Canadiens et les Sénateurs en direct de Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador***