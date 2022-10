Arber Xhekaj devient un incontournable

Le défenseur Arber Xhekaj se rapproche de plus en plus d'un poste dans la formation de départ des Canadiens de Montréal.

Il a démonté une fois de plus, mardi soir face aux Sénateurs d'Ottawa, qu'il était capable de jouer dans la Ligue nationale de hockey.

En plus de bien se débrouiller pendant toute la rencontre, l'arrière de 21 ans a inscrit un but et a livré un furieux combat.

«Ce n'est pas un "goon", mais il a jeté les gants et Brady Tkachuk lui courait après, a indiqué Renaud Lavoie, mercredi à JiC. Il a dit après le match que c'était incroyable le niveau de confiance que ça lui donnait.

«Joel Edmundson ne commencera pas la saison et il n'y a que Josh Anderson qui pourrait défendre ses coéquipiers... et il s'est cassé le poignet en faisant ça l'an passé.

«Anderson ne peut pas être le seul [à pouvoir jeter les gants]. Xhekaj devient un incontournable présentement. Tu as encore besoin de gars comme lui dans la LNH d'aujourd'hui.»

Voyez les commentaires de Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.