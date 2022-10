62 circuits de Aaron Judge: pourquoi c’est complètement fou?

Même avec 11 circuits de moins que Barry Bonds en une saison, Aaron Judge doit-il être considéré comme le vrai roi des circuits?

Le fils de Roger Maris, ancien détenteur du record de 61 chez les Yankees, croit que oui. Mais le procès qui implique le «Judge» n’est pas simple.

Or, plusieurs raisons font de ces 62 bombes un exploit ahurissant.

D’abord, parce que Judge est le premier depuis l’ère des stéroïdes à établir cette marque. Bonds n’a jamais avoué, Sammy Sosa non plus, tandis que Mark McGwire l’a fait.

C’est l’avis de l’ex-lanceur de l’organisation des Angels d’Anaheim et des Capitales de Québec, Karl Gélinas, maintenant analyste à TVA Sports.

«C’est fait de façon propre dans une ère où frapper est encore plus difficile», explique-t-il.

«Tout le monde lance à 95 mph et c’est rendu qu’il y a quatre releveurs par équipe qui lancent 100 mph, ça n’a pas rapport!».

Selon Gélinas, Judge connaît la meilleure saison offensive de l’histoire.

«Il a 20 circuits de plus que son plus proche rival!» s’émerveille-t-il.

De son côté, l’expert baseball à TVA Sports François Paquet est aussi «fasciné» qu’un frappeur puisse faire autant de circuits avec tous ces releveurs qui lancent du feu. Mais le roi demeure Bonds, selon lui.

«On a tous des doutes, mais le chiffre, ça reste 73.»

Josué Peley est du même avis. Celui qui a passé trois ans sur le banc des Blue Jays comme interprète a eu Judge devant lui très souvent.

«Pour moi, ça reste Barry Bonds [le plus grand], car en plus, il ne se faisait jamais affronter [...] et il ne faut pas oublier que des lanceurs étaient dopés aussi à l’époque.»

Bonds en aurait frappé 83

Effectivement, Judge a obtenu 111 buts sur balle cette saison. Bonds en a reçu 177 lors de sa campagne record. Ainsi, si Bonds s’était vu décerner le même nombre de passes gratuites que Judge, c’est 83 circuits qu’il aurait cognés.

Aussi, l’exploit est remarquable en raison de la légende et du modèle qu’il est en train de bâtir.

«Après chaque pratique au bâton, Judge allait signer des autographes en souriant. Il ne disait jamais non. Il ne chiale jamais. Il est juste trop gentil, c’est un gentleman. Je le trouvais incroyable. Je détestais les Yankees, mais j’adorais Aaron Judge», se rappelle Peley qui ne ratait jamais les pratiques du 99 à Toronto.

«J’ai vu, par exemple, Miguel Cabrera et Magglio Ordonez faire des pratiques au bâton. Mais, je n’ai jamais vu un gars frappé des balles aussi hautes que Judge. Jamais!»

Pas de cell dans sa poche

Lors de son 60e circuit contre les Pirates au Yankee Stadium. Judge a contourné les buts, sans lever les bras. Son équipe tirait de l’arrière. Tout ça, alors que le stade bondé était euphorique.

Le jeune Rodolfo Castro, de Pittsburgh (qui s’était fait pincer à jouer avec son téléphone cellulaire dans les poches il y a quelques semaines) a ensuite frappé un circuit. Il y est allé d’un bat flip avant de pointer son banc, se mettre à marcher tranquillement afin de savourer son instant de gloire.

Ces deux réactions à l’opposé ont bien illustré l’humilité de Judge, comme l’a très bien raconté Rodger Brulotte en direct. Le 99 met toujours l’équipe d’abord.

Il a d’ailleurs levé les bras quelques manches plus tard quand son coéquipier a donné la victoire à New York avec une longue balle.

Va-t-on revoir ça?

La question maintenant, reverra-t-on cela un jour et si oui, quel joueur en serait capable?

Karl Gélinas en doute, mais aimerait bien voir Mike Trout, en santé, quitter l’ambiance moribonde des Angels de Los Angeles.

Pour Josué Peley, ce ne pourrait être qu’un frappeur gaucher avec les Yankees, en raison, évidemment de la clôture rapprochée dans le champ droit. «Je vois bien Juan Soto», dit-il.

François Paquet n’aurait jamais pensé que la marque de 61 pouvait être battue. «Babe Ruth voyait les mêmes lanceurs tout le temps. Maintenant, les frappeurs voient plusieurs lanceurs, je me disais que c’était impossible. Et en plus, Judge voit de moins en moins de prises.»

Les chances sont « très très minces » que ça arrive à nouveau, selon lui. Mais si c’est le cas, «ça risque d’être Judge». Il évoque aussi Yordan Alvarez, s’il rejoint un jour les Bombardiers du Bronx.

Paquet rappelle aussi qu’un Japonais attire l’attention. À 22 ans, Munetaka Murakami a frappé 50 circuits cette saison chez les professionnels dans son pays. C’est le premier depuis Hideki Matsui. Murakami risque de toucher le gros lot pour venir en Amérique du Nord. Comme Matsui, il est gaucher. Si c’est à New York, bonjour la pression.