Un joueur par position à cibler au ballottage

C’est déjà le cinquième tour de piste dans la NFL, ce qui signifie qu’il reste seulement une semaine avant que les «Bye Week» ne fassent leur apparition.

Il s’agit donc du parfait moment pour mettre la main sur des remplaçants de qualité dans votre pool. L’Agence QMI vous présente un joueur par position offensive à cibler via le ballottage :

- Kenny Pickett, quart-arrière (disponible dans 94 % des ligues Yahoo!)

Le choix de tour initial des Steelers de Pittsburgh a vécu ses premiers moments dans la NFL en saison régulière la semaine dernière et devrait être le partant de son club d’ici la fin des hostilités en 2022. Kenny Pickett a été loin d’être parfait contre les Jets de New York, car il a lancé trois interceptions. Il a toutefois inscrit deux touchés avec ses jambes. Avec les nombreuses armes offensives que possèdent les Steelers, le jeune pivot pourrait engranger beaucoup de points.

- Latavius Murray, porteur de ballon (disponible dans 99 % des ligues Yahoo!)

La saison de Javonte Williams est terminée chez les Broncos de Denver et Melvin Gordon n’arrête pas d’échapper le ballon. Cette situation ouvre la porte à Latavius Murray, embauché en début de semaine par le biais de l’équipe d’entraînement des Saints de La Nouvelle-Orléans. Avec ce club dimanche, à Londres, le vétéran de 32 ans a inscrit un majeur et amassé 57 verges en 11 courses.

Notons également que Mike Boone (disponible à 97 %) aura aussi la chance de se faire valoir dans le champ arrière des Broncos.

- Michael Gallup, receveur de passes (disponible dans 59 % des ligues Yahoo!)

La semaine dernière, le receveur de passes des Cowboys de Dallas a disputé un premier match depuis la grave blessure au genou qu’il a subie en fin de campagne 2021. Michael Gallup a été visé trois fois, a attrapé deux relais et inscrit un touché contre les Commanders de Washington. Plus les semaines avanceront, plus il verra ses responsabilités augmenter dans le système offensif des «Boys».

- Will Dissly, ailier rapproché (disponible dans 97 % des ligues Yahoo!)

Will Dissly est devenu l’ailier rapproché le plus utilisé chez les Seahawks de Seattle depuis quelques matchs. L’athlète de 26 ans en a profité pour inscrire trois touchés en quatre sorties. Dissly a aussi démontré sa fiabilité en n’échappant aucune passe envoyée dans sa direction depuis le début de la saison.