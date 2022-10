Un ancien joueur de la NFL se bat pendant un match chez les 12 ans et moins

L’ex-porteur de ballon de la NFL LeGarrette Blount, aujourd’hui entraîneur d’une équipe de joueurs de 12 ans et moins, a été impliqué dans une bataille pendant un match de son club en Arizona.

Le site web TMZ a obtenu des images de l’altercation. Il est possible de voir Blount lancer des coups de poing en direction d’entraîneurs adverses et de parents.

«Malheureusement, la vidéo partagée ne montre pas tous les détails et les événements qui se sont produits. Malgré cela, j'assume l'entière responsabilité de mes actions pendant cette situation», a écrit l’homme de 35 ans sur son compte Twitter.

«Je présente mes excuses à tous mes joueurs et à mes parents, ainsi qu'aux joueurs et aux parents de l'autre équipe. En tant que leader, entraîneur, père et modèle, je comprends que mes actions sont inacceptables. J'espère et je prie pour votre compréhension et votre pardon. J'ai l'intention de continuer à avoir un impact positif dans la vie de nos jeunes.»

Le service de police de Gilbert a par ailleurs indiqué avoir reçu de nombreuses plaintes de personnes présentes pendant la bagarre et a indiqué avoir ouvert une enquête.

Blount a disputé neuf saisons dans la NFL, de 2010 à 2018. Il a porté les couleurs des Titans du Tennessee, des Buccaneers de Tampa Bay, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, des Steelers de Pittsburgh, des Eagles de Philadelphie et des Lions de Detroit.

Le produit des Ducks de l’Oregon a d’ailleurs remporté trois fois le Super Bowl, soit deux avec les «Pats» et une avec les Eagles.